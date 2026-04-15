Sönmez tegi Türgi tenniseajalugu, tiitlikaitsja Ostapenko kaotas avaringis

Läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Sönmez (WTA 79.) alistas vaid 75 minutiga maailma kaheksanda reketi, itaallanna Jasmine Paolini. Temast sai esimene Türgi tennisist, kes on WTA turniiril alistanud esikümnemängija. Üldse on ta teine türklanna, kes on edetabeli esikümnesse kuuluvast mängijast jagu saanud, sest 2018. aastal alistas Cagla Büyükakcay Tallinnas Föderatsiooni karikasarjas (praeguse nimega Billie Jean Kingi karikasari) Ostapenko, kes oli toona maailma kuues reket.

"Oli suur au Jasmine'iga väljakut jagada, ta on fantastiline mängija, nautisin väga temaga mängimist," ütles Sönmez pärast võitu. "See on mu karjääri suurim võit, nii et olen väga õnnelik."

Teises ringis läheb Sönmez vastamisi kanadalanna Leylah Fernandezega (WTA 25.), kes oli 6:1, 6:4 parem Filipiinide mängijast Alexandra Ealast (WTA 45.).

Mullu Stuttgardis veerandfinaalis toonase maailma teise reketi Iga Swiateki ja siis finaalis maailma esireketi Arina Sabalenka alistanud Ostapenko (WTA 22.) piirdus tänavu ühe matšiga, kui jäi avaringis 7:5, 2:6, 4:6 alla neutraalse lipu all mängivale Mirra Andrejevale (WTA 9.), kes võitis eelmisel nädalal Linzi turniiri.