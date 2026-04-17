X!

Revanši võtnud Glinka jõudis Tallahassees veerandfinaali

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka
Tennis

Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 177.) jõudis Ameerika Ühendriikides Tallahassees toimuval ATP Challenger 75 taseme turniiril veerandfinaali.

Teises ringis alistas Glinka 6:3, 6:4 ameeriklase Darwin Blanchi (ATP 246.). Sellega sai Glinka ka revanši – samale vastasele kaotas ta mullu novembris Knoxville'is kahes setis.

Glinka servis kaks ässa ja tegi kolm topeltviga, Blanch sai kirja viis topeltviga ja ühe ässa. Glinka realiseeris 12 murdevõimalusest viis, Blanch suutis viiest murdepallist ära kasutada kolm.

Mängitud punktidest võitis Glinka 67 ja Blanch 54. Äralöökidest teenis Glinka 12 ja Blanch 15 punkti, lihtvigu aga kogunes Blanchil 42 ja Glinkal 24.

Veerandfinaalis läheb turniiril neljandana asetatud Glinka vastamisi 17-aastase ameeriklase Jack Kennedyga (ATP 864.), kes sai 7:6 (4), 4:6, 7:5 jagu britist Oliver Crawfordist (ATP 222.).

Toimetaja: Maarja Värv

Revanši võtnud Glinka jõudis Tallahassees veerandfinaali

