Glinka kaotas veerandfinaalis 17-aastasele USA tulevikutähele

Glinka võitis reedeses veerandfinaalis oma esimese servigeimi nulliga, aga jäi siis pallingul suurtesse raskustesse ning teismeline ameeriklane murdis kolm korda järjest. Kaheksandas geimis päästis Glinka vastase servil viis settpalli, aga rohkem murda ei õnnestunud.

Teises setis piisas Kennedyle ühest murdest ning ta lõpetas mängu kolmanda matšpalliga. USA tulevikutäht võitis oma esimeselt servilt 75 protsenti punktidest, Glinkale läks 21 äralöögi kõrval kirja 39 lihtviga.

Kennedy võitis eelmisel aastal koos Keaton Hance'iga USA lahtiste juunioride paarismänguturniiri ja duo jõudis Prantsusmaa lahtistel poolfinaali. Aasta alguses oli ta juunioride maailma edetabelis kolmandal kohal.