Alev suusatas Norra meistrivõistluste maratonil välja 19. koha

Alev läbis vabatehnikamaratoni kahe tunni, kümne minuti ja 31,4 sekundiga ning kaotas esikoha saanud Iver Tildheim Andersenile seitsme minuti ja 47,1 sekundiga (2:02.44,3).

Teise koha sai Andreas Fjorden Ree (+23,7), pronksmedal läks Einar Hedegartile (+1.44,5). Norra suusakangelane Johannes Hösflot Kläbo tõmbas pärast viimast MK-etappi oma hooajale joone alla ning jättis kodused meistrivõistlused vahele.

Naiste seas tuli 30 km distantsil Norra meistriks Nora Sanness, kes ületas finišijoone tunni, 14 minuti ja 37,3 sekundiga. Teise koha pälvis Kristin Austgulen Fosnaes (+16,9) ning kolmanda koha Oline Vestad (+29,9), minuti sisse mahtusid veel Karoline Simpson-Larsen (+43,3) ja Karoline Grötting (+55,8).

Võistlustules oli ka laskesuusatajaid: Ingrid Landmark Tandrevold sai 30 km distantsil seitsmenda koha (+1.49,3) ja Johan-Olav Botn ületas 50 km distantsil finišijoone 14. mehena (+6.46,6).