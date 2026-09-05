FOTOD | Kulbin sai suvebiatlonis Norra tippude järel kuuenda koha

Sel nädalavahetusel peetakse Otepääl Tehvandi Spordikeskuses Eesti lahtised meistrivõistlused suvebiatlonis. Võistlustules on lisaks eestlastele ka Norra, Rootsi, Läti, Leedu ja Soome laskesuusatajad, nende seas mitu olümpiavõitjat ja maailmameistrit.

Laupäeva hommikul oli esimese distantsina kavas meeste 10 km sprint, mille võitis tavadistantsi valitsev olümpiavõitja Johan-Olav Botn. Ta jättis mõlemas lasketiirus ühe märgi üles ning edestas teise koha saavutanud Einar Hedegarti (1+2) ligi 40 sekundiga.

Ka järgmised kolm kohta hõivasid Norra koondislased. Kolmandaks tuli Vetle Sjaastad Christiansen (2+0; +45,7), neljas oli Ole Tafjord Suhrke (0+3; +59,7) ja viienda koha sai Isak Frey (0+2; +1.00,7).

Esikümne teise poolde mahtus kahe norraka kõrval kolm eestlast. Jakob Kulbin ja Rene Zahkna eksisid mõlemad ühel lasul ning said vastavalt kuuenda (+1.20,0) ja seitsmenda koha (+1.20,0). Mark-Markos Kehva teenis üheksanda koha (1+0; +1.33,8). Tema ees tuli kaheksandaks Sverre Dahlen Aspenes (1+1; +1.31,9) ja eestlase järel lõpetas esikümne mõlemad lasketiirud puhtalt läbinud Martin Nevland (+1.35,8).

Yaroslav Neverov (2+2) läbis finišijoone Läti koondise esinumbri Andrejs Rastorgujevsi järel 13. mehena (+2.35,8), edestades Kristo Siimerit (0+2; +2.45,4) ja ühisstardist sõidu valitsevat olümpiavõitjat Johannes Dale-Skjevdali (2+3; +2.47,1).

Kokku osales meeste sprindis 40 sportlast.