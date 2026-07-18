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Lajal jõudis Lincolnis poolfinaali

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: ATP Challenger Tour/Instagram
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 159.) alistas Lincolni Challenger 75 veerandfinaalis jaapanlase Rio Noguchi (ATP 222.) 6:4, 6:4 ja kohtub poolfinaalis hiinlase Yunchaokete Bu'ga (ATP 109.), kes on turniiril teisena asetatud.

Lajal jätkas Noguchi vastu edukat seeriat, võites jaapanlast kolmandat korda järjest. Eesti tennisist ei loovutanud kogu kohtumise jooksul kordagi oma servi ning murdis vastase pallingu mõlemas setis ühe korra, vahendab tennisnet.ee

Esimene sett kestis siiski tund aega ja seal oli palju võitluslikke geime ja mõlemapoolseid murdepalle. Seisul 1:1 päästis Noguchi viis murdepalli, järgmises geimis tuli omakorda Lajal välja kolmest murdepallist, kuigi oli eduseisu 40:0 käest andnud. Otsustava murde tegi eestlane seisul 4:4 ning vormistas seejärel setivõidu.

Teises setis murdis Lajal servi kolmandas geimis ja hoidis eduseisu kindlalt lõpuni. Ainsa ohtliku hetke elas ta üle viimases geimis, kui päästis seisul 5:4 murdepalli. Lõpuks päästis Lajal neljast murdepallist neli ja Noguchi kümnest kaheksa.

Turniiril viiendana asetatud Lajalit ootab poolfinaalis ees märksa keerulisem katsumus. ATP edetabelis 109. kohal paiknev Bu on tänavu võitnud Lajalit kahel korral muruväljakul ning on ka seekord favoriit. Eestlane on korra ka Bu'd alistanud – 2022. aastal ITF-i M25 turniiril. Endine maailma 64. reket Bu on võitnud karjääri jooksul viis Challengeri turniiri, neist kaks tänavu.

Lajal on korra ka Bu'd võitnud, aga see juhtus 2022. aastal ITF-i M25 turniiril. Lajalist aasta vanem Bu on olnud ka maailma 64. reket (2025 aprill). Ta on võitnud viis Challengeri, neist kaks tänavu Birminghamis ja Ilkleys ehk samadel turniiridel, kus ta Lajalit võitis.

Toimetaja: Lisette Holst

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