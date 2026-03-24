Sildarud pääsesid rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja

24-aastane Kelly Sildaru sai oma esimesel sõidul 80,25 punkti, millega oli esimesel läbimisel paremuselt viies. 17-aastane Meentalo sai 68,25 punkti, mis oli 14 võistleja seas üheksandaks tulemuseks.

Teisel läbimisel kumbki eestlanna oma tulemust ei parandanud, Sildaru sai seejuures täpselt sama palju punkte. Temast läks mööda üks konkurent, aga Sildaru pääses kuuendana lõppvõistlusele.

Meentalo tõugati 11. kohale ehk ta kordas oma karjääri parimat tulemust, aga jäi ühtlasi esimesena lõppvõistluse ukse taha. Viimasena pääses edasi vaid poolteist rohkem teeninud ameeriklanna Riley Jacobs (69,75 p).

Kvalifikatsiooni parim oli Milano Cortina olümpiamängude pronks Zoe Atkin, kes sai oma teisel läbimisel lausa 94,75 punkti. Talle järgnesid austraallanna Indra Brown (89,75 p), kanadalanna Amy Fraser (89,00 p), uus-meremaalanna Mischa Thomas (86,75 p) ning neutraalse lipu all võistlev venelanna Aleksandra Glazkova (81,25 p).

Hiljem toimunud meeste kvalifikatsioonis teenis olümpiahõbe Henry Sildaru esimese sõidu eest 81 punkti, mis asetas ta neljandale kohale ning oli piisav, et Sildaru teist sõitu tegema ei läinudki.

Teise vooruga ükski konkurent temast mööda ei läinud ja nii pääses eestlane paremuselt neljanda tulemusega lõppvõistlusele. Kvalifikatsiooni parim oli soomlane Jon Sallinen (88,50), kellele järgnesid ameeriklane Matthew Labaugh (86,50) ja uusmeremaalane Luke Harrold (85,25).

Esialgse ajakava järgi toimuvad rennisõidu finaalid pühapäeval.