X!

Henry Sildaru võitis pargisõidu MK-etapi kvalifikatsiooni

OM2026: Henry Sildaru pargisõidu kvalifikatsioonis. Autor/allikas: Kiur Kaasik/Delfi Meedia
Freestyle-suusatamise viimasel MK-etapil Šveitsis Silvaplanas teenis Henry Sildaru kolmapäevases pargisõidu kvalifikatsioonis esikoha.

Päev varem rennisõidu kvalifikatsioonis neljanda koha saanud olümpiahõbe Sildaru teenis pargis esimese sõidu eest 66,54 punkti, mis asetas ta viiendale kohale.

Sildaru teine sõit andis talle aga 86,03 punkti ning selle lähedale ei küündinud tema grupis ükski konkurent: kvalifikatsiooni teine mees oli 78,27 punkti kogunud norralane Tormod Frostad, kohalik kuulsus Andri Ragettli sai kolmandana 75,62 punkti.

Esimeses grupis oli parim norralane Birk Ruud 84,97 punktiga ehk Sildaru teenis enam kui punktilise eduga kvalifikatsiooni võidu. Esimese grupi teine mees oli ameeriklane Konnor Ralph (79,35).

Finaal toimub Silvaplanas laupäeval.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

17:10

Henry Sildaru võitis pargisõidu MK-etapi kvalifikatsiooni

16:43

VAATA OTSE | Langerbaur nihutas MM-il rekordit, Petrõkinalt taas tugev kava Uuendatud

16:23

Suri kahel OM-il käinud purjetaja Imre Taveter

15:43

Eesti sportlased tõid taekwondo reitinguturniirilt kolm pronksmedalit

15:08

Eesti rannajalgpallikoondis kohtub kodus Ukraina koondisega

14:39

Lajal loodab võistlustulle naasta aprillis

13:52

Alonso hilineb rõõmsal põhjusel Jaapani GP-le

13:14

Sajanda koondisemängu kirja saanud Jaanimaa: tahan väärikalt lõpetada

12:40

TÄNA OTSE | Kes hõivavad Miura ja Kihara poolt vabaks jäetud trooni?

12:08

Ottawa nooruki debüüt NHL-is kujunes hiilgavaks

laskesuusatamine

23.03

Mazet lahkus Norra ja Olsbu Röiseland Saksamaa koondise juurest

23.03

Susan Külm: valisin lõpupeo asemel operatsiooni

22.03

Elu parima hooaja teinud Ermits: tasub ennast usaldada!

22.03

Botn võitis MK-hooaja viimase sõidu ning kerkis üldarvestuses kolmandaks

jäähoki

12:08

Ottawa nooruki debüüt NHL-is kujunes hiilgavaks

24.03

Ottawa kaitse keeras New Yorgi kraani kinni

23.03

Ovetškin jõudis NHL-is neljakohalise numbrini

23.03

Galerii: Naiste hoki poolfinaalseeriad on viigis

freestyle suusatamine

17:10

Henry Sildaru võitis pargisõidu MK-etapi kvalifikatsiooni

24.03

Sildarud pääsesid rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja Uuendatud

20.03

Henry Sildaru jäi Big Airi finaalist välja

19.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

kahevõistlus

15.03

Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga

06.03

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse

05.03

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

suusatamine

24.03

Kläbo tõmbas hooajale joone alla: pean uue motivatsiooni leidma

22.03

Kläbo pani hooajale võiduka punkti, Diggins tõmbas karjäärile joone alla

21.03

35-aastane Pellegrino astus üle mitme hooaja taas kõrgeimale astmele

21.03

Pikal vabatehnikadistantsil tulid Eesti meistriks Kalev ja Tuul

kiiruisutamine

09.03

Kiiruisu MM kulmineerus Norra triumfiga

08.03

Kiiruisutamise Eesti meister on edasisammu teinud: ja mitte ebalevalt!

06.03

Marten Liiv saavutas MM-il seitsmenda koha

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks

suusahüpped

22.03

Vikersundi lennumäe võistlus jäeti kõva tuule tõttu ära

21.03

Austria suusahüppaja sai esimese MK-etapivõidu, Aigro 33.

16.03

Värske olümpiavõitja keeldus Oslos hüpet sooritamast

16.03

Holmenkollenis triumfeerisid üllatajad, Aigro diskvalifitseeriti

iluuisutamine

16:43

VAATA OTSE | Langerbaur nihutas MM-il rekordit, Petrõkinalt taas tugev kava Uuendatud

12:40

TÄNA OTSE | Kes hõivavad Miura ja Kihara poolt vabaks jäetud trooni?

24.03

Selgusid Petrõkina ja Langerbauri kolmapäevased stardiajad MM-il Uuendatud

23.03

Langerbaur MM-i eel: ettevalmistus oli hea

mäesuusatamine

24.03

Slaalomi valitseja Shiffrin lõpetas MK-hooaja võidukalt

24.03

Braathen võttis Odermattilt viimase suurslaalomiga kristallgloobuse

22.03

Paris võitis teist korda järjest, Odermatt sai veel ühe kristallgloobuse

22.03

Sofia Goggia võitis ja haaras kristallgloobuse

jääkeegel

22.03

Taas Eesti meistriks tulnud Kaldvee: näha on, et vastased on trenni teinud

22.03

Kaldvee ja Lill võitsid kümnenda Eesti meistritiitli

19.03

Kaldvee kodusest konkurentsist: olümpia motiveeris kõiki trenni tegema

18.03

Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

lumelauasõit

06.03

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

