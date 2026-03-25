Henry Sildaru võitis pargisõidu MK-etapi kvalifikatsiooni

Päev varem rennisõidu kvalifikatsioonis neljanda koha saanud olümpiahõbe Sildaru teenis pargis esimese sõidu eest 66,54 punkti, mis asetas ta viiendale kohale.

Sildaru teine sõit andis talle aga 86,03 punkti ning selle lähedale ei küündinud tema grupis ükski konkurent: kvalifikatsiooni teine mees oli 78,27 punkti kogunud norralane Tormod Frostad, kohalik kuulsus Andri Ragettli sai kolmandana 75,62 punkti.

Esimeses grupis oli parim norralane Birk Ruud 84,97 punktiga ehk Sildaru teenis enam kui punktilise eduga kvalifikatsiooni võidu. Esimese grupi teine mees oli ameeriklane Konnor Ralph (79,35).

Finaal toimub Silvaplanas laupäeval.