Vaimustav hooaja lõpp tõi Pirovanole kristallgloobuse

Itaalia mäesuusataja Laura Pirovano võitis maailmakarikasarja hooaja viimase kiirlaskumise MK-etapi ja kokkuvõttes ka väikse kristallgloobuse.

28-aastane Pirovano tõusis tõeliselt võimsasse hoogu alles märtsis, võites kõigepealt kaks kiirlaskumist kodumaal Val di Fassas ja viimasena ka laupäeval Norra mäesuusakeskuses Kvitfjellis. Seejuures varem polnudki ta etappe võitnud.

Kvitfjellis suutis Pirovano (1.30,85) edestada olümpiavõitjat Breezy Johnsonit (USA; +0,15) ja sakslannat Kira Weidle-Winkelmanni (+0,25) ning teenis esikoha ka kiirlaskumise arvestuse kokkuvõttes.

Üheksa etapiga teenis Pirovano parimana 536 punkti ja edestas teise koha saanud sakslannat Emma Aicherit 83 punktiga. Aicher oli laupäeval viies, kaotades Pirovanole 0,37 sekundiga. Johnson sai kokkuvõttes 413 punktiga kolmanda koha.

Meeste seas võitis viimase etapi samuti itaallane Dominik Paris (1.45,37), kellele Lillehammeris järgnesid šveitslane Franjo von Allmen (+0,19) ja austerlane Vincent Kriechmayr (+0,60).

Kokkuvõttes tuli 706 punktiga esikohale aga Šveitsi mäesuusakuulsus Marco Odermatt, kes oli Lillehammeris seitsmes (+0,92). Teise koha sai Von Allmen (515) ja kolmas oli Paris (441).

Pühapäeval sõidevad nii mehed kui ka naised hooaja viimase ülisuurslaalomi.