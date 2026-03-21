X!

Vaimustav hooaja lõpp tõi Pirovanole kristallgloobuse

Laura Pirovano koos koondisekaaslastega Autor/allikas: SCANPIX / AP
Itaalia mäesuusataja Laura Pirovano võitis maailmakarikasarja hooaja viimase kiirlaskumise MK-etapi ja kokkuvõttes ka väikse kristallgloobuse.

28-aastane Pirovano tõusis tõeliselt võimsasse hoogu alles märtsis, võites kõigepealt kaks kiirlaskumist kodumaal Val di Fassas ja viimasena ka laupäeval Norra mäesuusakeskuses Kvitfjellis. Seejuures varem polnudki ta etappe võitnud.

Kvitfjellis suutis Pirovano (1.30,85) edestada olümpiavõitjat Breezy Johnsonit (USA; +0,15) ja sakslannat Kira Weidle-Winkelmanni (+0,25) ning teenis esikoha ka kiirlaskumise arvestuse kokkuvõttes.

Üheksa etapiga teenis Pirovano parimana 536 punkti ja edestas teise koha saanud sakslannat Emma Aicherit 83 punktiga. Aicher oli laupäeval viies, kaotades Pirovanole 0,37 sekundiga. Johnson sai kokkuvõttes 413 punktiga kolmanda koha.

Meeste seas võitis viimase etapi samuti itaallane Dominik Paris (1.45,37), kellele Lillehammeris järgnesid šveitslane Franjo von Allmen (+0,19) ja austerlane Vincent Kriechmayr (+0,60).

Kokkuvõttes tuli 706 punktiga esikohale aga Šveitsi mäesuusakuulsus Marco Odermatt, kes oli Lillehammeris seitsmes (+0,92). Teise koha sai Von Allmen (515) ja kolmas oli Paris (441).

Pühapäeval sõidevad nii mehed kui ka naised hooaja viimase ülisuurslaalomi.

Toimetaja: Siim Boikov

15:40

VAATA OTSE | Eesti käsipallikoondis võõrustab EM-valiksarjas Küprost Uuendatud

15:32

ERR vahendab järgmisel nädalal iluuisutamise MM-i teles ja veebis

15:31

Öbergid ja Simon heitlesid viimases jälituses pingeliselt, Ermits 40 seas Uuendatud

15:00

TÄNA OTSE | Duplantis ja Ehammer jahivad MM-il maailmarekordit Uuendatud

14:49

Nõmme Kalju jätkas võidukalt, United pidi Tammeka paremust tunnistama

14:13

Pikal klassikadistantsil tulid Eesti meistriks Kalev ja Tuul

13:38

Houston pani Atlanta seeriale punkti, Detroit kindlustas play-off'i koha

13:02

FIFA otsustas, et naiskondadel peavad olema naistreenerid

12:27

ManU kaotas teise koha heitluses väärtuslikke punkte

laskesuusatamine

15:31

Öbergid ja Simon heitlesid viimases jälituses pingeliselt, Ermits 40 seas Uuendatud

11:51

Rootsi koondise lasketreenerist saab talumees: see on unistuste amet

11:20

TÄNA OTSE | Siimer ja Kehva võistlevad MK-hooaja viimases jälitussõidus

20.03

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas Uuendatud

jäähoki

19.03

Stars alistas tippude lahingus Avalanche'i, Crosby naasis jääle

18.03

Soomlase vägitegu aitas Buffalo esikoha lävele

18.03

Rooba viskas Soomes värava ja Kombe andis väravasöödu

18.03

Panter kaotas veerandfinaalis kolmandat korda ja langes konkurentsist

freestyle suusatamine

20.03

Henry Sildaru jäi Big Airi finaalist välja

19.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

18.03

Henry Sildaru start MK-etapil lükkus edasi

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

kahevõistlus

15.03

Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga

06.03

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse

05.03

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

suusatamine

14:13

Pikal klassikadistantsil tulid Eesti meistriks Kalev ja Tuul

20.03

Lake Placidis võidutses taas Kläbo, Alev 27.

20.03

Rootslannad pidasid maha tulise duelli, Kaasikud 30 seas

14.03

Alev mahtus MK-etapil 20 parema sekka, esikaheksas ainult norrakad

kiiruisutamine

09.03

Kiiruisu MM kulmineerus Norra triumfiga

08.03

Kiiruisutamise Eesti meister on edasisammu teinud: ja mitte ebalevalt!

06.03

Marten Liiv saavutas MM-il seitsmenda koha

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks

suusahüpped

16.03

Värske olümpiavõitja keeldus Oslos hüpet sooritamast

16.03

Holmenkollenis triumfeerisid üllatajad, Aigro diskvalifitseeriti

14.03

Aigro edestas üldvõitjat Prevci, kuid teise vooru ei pääsenud

11.03

Valutav selg lõpetas Austria olümpiavõitja hooaja varakult

iluuisutamine

15:32

ERR vahendab järgmisel nädalal iluuisutamise MM-i teles ja veebis

09.03

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

08.03

Petrõkina on MM-i eel jalga hoidnud: valu ei lähegi täielikult ära

08.03

Rekordilist taset näidanud Levandi teenis Oslos esikoha, Leonova kolmas

16.03

Vonn: ma ei ole veel valmis oma tulevikust suusatamises rääkima

15.03

Odermatt sai mäele tulemata kristallgloobuse, Shiffrin jälle võidukas

13.03

Mäesuusatamises jätkub Marco Odermatti ajastu

jääkeegel

19.03

Kaldvee kodusest konkurentsist: olümpia motiveeris kõiki trenni tegema

18.03

Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

14.03

Kanada lõpetas ratastoolikurlingus Hiina ülevõimu

11.03

Hiina võitis lisavooru toel ratastoolikurlingu olümpiakulla, pronks Lätile

lumelauasõit

06.03

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

