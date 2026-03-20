Henry Sildaru jäi Big Airi finaalist välja

Sildaru sai esimesel hüppel kirja 50 punkti ning ei suutnud teisel hüppel oma tulemust parandada. Finaali pääses grupi kuus parimat, Sildaru jäi enda grupis 24. kohale.

Parima esituse tegi valitsev olümpiavõitja norralane Tormod Frostad, kes kogus 94,50 punkti. Teine oli kaasmaalane Leo Landroe (92,50) ja kolmas kanadalane Noah Porter Maclennan (90,00). Finaali lävend oli kõrge, sest viimasena sai edasi kanadalane Dylan Deschamps 88,25-ga.

Neljapäeval toimunud pargisõidu finaalis saavutas Sildaru kolmanda koha.