Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

Sildaru esimene laskumine tõi 81,76 punkti, mis andis talle itaallase Miro Tabanelli (83,31) järel teise koha. Teisel laskumisel kogus eestlane paremuselt kuuenda punktisumma 74,35 ning kokkuvõttes oma kohta ei parandanud.

Valitsev olümpiavõitja norralane Birk Ruud teenis veidi pärast eestlast oma teisel laskumisel 83,08 punkti ehk tõukas kokkuvõttes Sildaru kolmandale kohale. Ka Ruudi koondisekaaslase Sebastian Schjerve teine laskumine õnnestus hästi, kui kogus 81,50 punkti, aga selle tulemusega jäi napilt Sildarule alla.

Üle 80 punkti teenis ka kokkuvõttes viienda koha saavutanud kanadalane Alexander Henderson, kelle teine laskumine oli väärt 81,31 silma.

Reedel osaleb Sildaru Big Air'i kvalifikatsioonis, mis algab kell 11.15. Finaal toimub samal päeval algusega kell 20.00.