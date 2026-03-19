Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

Autor/allikas: Kiur Kaasik/Delfi Meedia
Freestyle-suusataja Henry Sildaru saavutas Prantsusmaal Tignes'is toimuval MK-etapil pargisõidu finaalis kolmanda koha.

Sildaru esimene laskumine tõi 81,76 punkti, mis andis talle itaallase Miro Tabanelli (83,31) järel teise koha. Teisel laskumisel kogus eestlane paremuselt kuuenda punktisumma 74,35 ning kokkuvõttes oma kohta ei parandanud.

Valitsev olümpiavõitja norralane Birk Ruud teenis veidi pärast eestlast oma teisel laskumisel 83,08 punkti ehk tõukas kokkuvõttes Sildaru kolmandale kohale. Ka Ruudi koondisekaaslase Sebastian Schjerve teine laskumine õnnestus hästi, kui kogus 81,50 punkti, aga selle tulemusega jäi napilt Sildarule alla.

Üle 80 punkti teenis ka kokkuvõttes viienda koha saavutanud kanadalane Alexander Henderson, kelle teine laskumine oli väärt 81,31 silma.

Reedel osaleb Sildaru Big Air'i kvalifikatsioonis, mis algab kell 11.15. Finaal toimub samal päeval algusega kell 20.00.

Toimetaja: Henrik Laever

sport.err.ee värsked uudised

16:46

Akadeemiline spordiliit kahtlustab endist töötajat 70 000 euro omastamises Uuendatud

16:29

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

15:50

Kubassova väravasööt tõi Ferncvarosile finaalipileti

15:20

Pärnpuu nimetas EM-valikturniirile sõitva U-17 koondise koosseisu

14:35

Verlin MM-i eel: konkurents on ausalt öeldes hullumeelne

13:52

HC Tabasalu võitis napilt SK Tapa/Tapa valla Spordikooli

13:18

TÄNA OTSE | Kes naistest võidab hooaja viimase sprindi?

12:40

Eesti Olümpiakomitee premeerib Jakob Kulbinit ja tema treenereid

12:12

VAATA | TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja teine etapp peeti Tallinnas

11:45

Tartu rattamaraton on tänavusest graveli maailmasarja osavõistlus

laskesuusatamine

13:18

TÄNA OTSE | Kes naistest võidab hooaja viimase sprindi?

12:40

Eesti Olümpiakomitee premeerib Jakob Kulbinit ja tema treenereid

10:10

Maailmameister Hauser tõmbab Oslos karjäärile joone alla

09:11

Fännid hääletasid Otepää etapi parimaks USA segateatevõistkonna

jäähoki

18.03

Soomlase vägitegu aitas Buffalo esikoha lävele

18.03

Rooba viskas Soomes värava ja Kombe andis väravasöödu

18.03

Panter kaotas veerandfinaalis kolmandat korda ja langes konkurentsist

17.03

Taas toorutsenud Gudas lõi hokiringkonna eri leeridesse

freestyle suusatamine

16:29

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

18.03

Henry Sildaru start MK-etapil lükkus edasi

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

17.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil üle noatera lõppvõistlusele

kahevõistlus

15.03

Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga

06.03

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse

05.03

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

suusatamine

14.03

Alev mahtus MK-etapil 20 parema sekka, esikaheksas ainult norrakad

13.03

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

12.03

Vaatamata kevadistele ilmadele on suusatajad endiselt radadel

12.03

Eesti suusatajad Drammeni sprindis edasi ei saanud

kiiruisutamine

09.03

Kiiruisu MM kulmineerus Norra triumfiga

08.03

Kiiruisutamise Eesti meister on edasisammu teinud: ja mitte ebalevalt!

06.03

Marten Liiv saavutas MM-il seitsmenda koha

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks

suusahüpped

16.03

Värske olümpiavõitja keeldus Oslos hüpet sooritamast

16.03

Holmenkollenis triumfeerisid üllatajad, Aigro diskvalifitseeriti

14.03

Aigro edestas üldvõitjat Prevci, kuid teise vooru ei pääsenud

11.03

Valutav selg lõpetas Austria olümpiavõitja hooaja varakult

iluuisutamine

09.03

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

08.03

Petrõkina on MM-i eel jalga hoidnud: valu ei lähegi täielikult ära

08.03

Rekordilist taset näidanud Levandi teenis Oslos esikoha, Leonova kolmas

08.03

Värske olümpiavõitja Liu ei hakka MM-tiitlit kaitsma

mäesuusatamine

16.03

Vonn: ma ei ole veel valmis oma tulevikust suusatamises rääkima

15.03

Odermatt sai mäele tulemata kristallgloobuse, Shiffrin jälle võidukas

13.03

Mäesuusatamises jätkub Marco Odermatti ajastu

09.03

Tormis Laine lõpetab senise tiimiga koostöö

jääkeegel

18.03

Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

14.03

Kanada lõpetas ratastoolikurlingus Hiina ülevõimu

11.03

Hiina võitis lisavooru toel ratastoolikurlingu olümpiakulla, pronks Lätile

10.03

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust

lumelauasõit

06.03

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

üles
