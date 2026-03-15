Paltser Virvese võidust: WRC2 on väga hea võimalus oma talendi näitamiseks

Foto: Kuvatõmmis
Robert Virves (Škoda) teenis Keenia MM-rallil WRC2 klassi arvestuses esikoha ning sai ka kokkuvõttes kõrge viienda koha.

"Virves oli üks vähestest, kellel ei läinud nädalavahetuse jooksul ühtegi rehvi katki ja tal polnud autoga ka põhimõtteliselt ühtegi probleemi. Robertilt väga-väga tark sõit," kommenteeris ETV spordiuudiste stuudios ralliekspert Rauno Paltser.

Paltseri sõnul on WRC2 sarja kokkuvõttele mõeldes siiski keeruline ühe ralli pealt järeldusi teha. "See sõideti ikkagi väga ekstreemsetes tingimustes, osad kukkusid mängust välja ja põhikonkurentidele mõeldes, siis Lancia mehi ei olnud seal üldse. Mingit suurt pilti see veel ei anna, aga väga hea on maksimumpunktidega alustada. Punktitabelis on võrdne seis, jõuvahekorda hakkavad mõjutama tuttavamad kruusarallid," sõnas ta.

Kahel viimasel aastal on WRC2 maailmameistriks kroonitud Oliver Solberg ja Sami Pajari, kes sõidavad nüüd WRC1 masinaga kaasa täishooaja. "Kindlasti on see väga heaks võimaluseks seal oma talenti näidata ja sealt samm edasi astuda," usub Paltser.

Keenias teenis viimaks oma karjääri esimese WRC1 rallivõidu Takamoto Katsuta ning Paltseri sõnul ei ole välistatud, et jaapanlane võib sekkuda ka tiitliheitlusesse. "Võit on võit, nende üle kohut ei mõisteta. Kogu rallimaailm on praegu väga õnnelik, et Taka selle võidu lõpuks kätte sai. Taka on järjest paremaks läinud, aga konkurents saab seal ees olema tugev."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

15.03

Paltser Virvese võidust: WRC2 on väga hea võimalus oma talendi näitamiseks

15.03

Virves võitis Safari ralli WRC2 kategooria, Katsutale esimene täistabamus

14.03

Karmi Keenia rallit juhib Katsuta, Virves absoluutarvestuses viies

13.03

Virves oma klassi liider, üldvõidu eest heitlevad Solberg ja Ogier

13.03

Solbergi lõhkenud rehv segab Keenias kaarte, Virves oma klassi esimene

12.03

Keenia rallit läks juhtima Solberg, Virves WRC2 klassis kolmas

12.03

Jürgenson ja Virves näitasid Keenia ralli soojendusel head minekut

10.03

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

06.03

Virves avab hooaja Keenias: tuleb olla valmis igasugusteks ootamatusteks

05.03

Tänak aitab Katsutal esimest rallivõitu jahtida: ta aina helistab!

02.03

Fourmaux: kahjuks ei ole mul maailmameistrist isa

01.03

Eesti ralliässad jäid Soome meistrivõistlustel Lappist sekundite kaugusele

27.02

VIDEO | Toyota testib uue kerega prototüüpi

25.02

Jäärajasõidu Eesti karikasari läheneb kulminatsioonile

17.02

Jürgenson: kiirus on olemas, aga peame seda näitama kogu ralli jooksul

sport.err.ee uudised

15.03

Tugevalt alustanud Panter kaotas veerandfinaalis ka teise mängu

15.03

Paltser Virvese võidust: WRC2 on väga hea võimalus oma talendi näitamiseks

15.03

ETV spordisaade, 15. märts

15.03

Nigol: Otepää MK-etapi tulevik on helge

15.03

Bratka lõpetab Läti mänguga koondisekarjääri: keha ei pea enam vastu

15.03

Teern ja Palts lõid Itaalias värava

15.03

Odermatt sai mäele tulemata kristallgloobuse, Shiffrin jälle võidukas

15.03

Hermet tegi Prantsusmaal taas resultatiivse mängu, aga Dijon kaotas

15.03

Galerii | Tallinna FC Bunker Partner kaitses karikavõitu

15.03

Viis väravat löönud Barcelona kindlustas Hispaanias esikohta

15.03

Ärm sprintis Horvaatias viiendaks, Mihkels kukkus viimasel etapil

15.03

Messi ja Yamali vastasseis jääb ära

15.03

Ermits: Eestit on hoitud kui väikevenda ja Eesti rahvas hoiab teisi vastu

15.03

Šveits ja USA pääsesid pjedestaalile, Eesti lõpetas koduse etapi 11. kohaga Uuendatud

15.03

USA kelguhokikoondis jätkas kuldselt ka Milano Cortina paralümpial Uuendatud

15.03

Nõmme Kalju alistas Flora ka Premium liigas Uuendatud

15.03

Pariisi OM-finalist jooksis maratonidebüüdil kõigi aegade teise aja

15.03

Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga Uuendatud

15.03

Heas hoos Maari Randväli uuendas taas Eesti rekordit

15.03

Norralt suurepärane esitus, Eesti 14. ja Prantsusmaale disklahv Uuendatud

loetumad

15.03

Norralt suurepärane esitus, Eesti 14. ja Prantsusmaale disklahv Uuendatud

15.03

Šveits ja USA pääsesid pjedestaalile, Eesti lõpetas koduse etapi 11. kohaga Uuendatud

15.03

Antonelli sai karjääri esimese etapivõidu, McLarenit tabas košmaar

15.03

Vormel-1 kalender kahaneb kahe etapi võrra

15.03

Nõmme Kalju alistas Flora ka Premium liigas Uuendatud

15.03

Virves võitis Safari ralli WRC2 kategooria, Katsutale esimene täistabamus

15.03

Ermits: Eestit on hoitud kui väikevenda ja Eesti rahvas hoiab teisi vastu

14.03

Algas piletimüük laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele Otepääl

14.03

Tartu Ülikool kaotas ülikooliderbi, Kalev/Cramo jooksis Ventspilsist üle

14.03

Karmi Keenia rallit juhib Katsuta, Virves absoluutarvestuses viies

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo