Paltser Virvese võidust: WRC2 on väga hea võimalus oma talendi näitamiseks

"Virves oli üks vähestest, kellel ei läinud nädalavahetuse jooksul ühtegi rehvi katki ja tal polnud autoga ka põhimõtteliselt ühtegi probleemi. Robertilt väga-väga tark sõit," kommenteeris ETV spordiuudiste stuudios ralliekspert Rauno Paltser.

Paltseri sõnul on WRC2 sarja kokkuvõttele mõeldes siiski keeruline ühe ralli pealt järeldusi teha. "See sõideti ikkagi väga ekstreemsetes tingimustes, osad kukkusid mängust välja ja põhikonkurentidele mõeldes, siis Lancia mehi ei olnud seal üldse. Mingit suurt pilti see veel ei anna, aga väga hea on maksimumpunktidega alustada. Punktitabelis on võrdne seis, jõuvahekorda hakkavad mõjutama tuttavamad kruusarallid," sõnas ta.

Kahel viimasel aastal on WRC2 maailmameistriks kroonitud Oliver Solberg ja Sami Pajari, kes sõidavad nüüd WRC1 masinaga kaasa täishooaja. "Kindlasti on see väga heaks võimaluseks seal oma talenti näidata ja sealt samm edasi astuda," usub Paltser.

Keenias teenis viimaks oma karjääri esimese WRC1 rallivõidu Takamoto Katsuta ning Paltseri sõnul ei ole välistatud, et jaapanlane võib sekkuda ka tiitliheitlusesse. "Võit on võit, nende üle kohut ei mõisteta. Kogu rallimaailm on praegu väga õnnelik, et Taka selle võidu lõpuks kätte sai. Taka on järjest paremaks läinud, aga konkurents saab seal ees olema tugev."