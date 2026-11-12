Legendaarne Argentina ralli naaseb MM-i kalendrisse

Argentina ralli on suurema osa MM-sarja ajaloost kavasse kuulnud. Esimest korda sõideti seal 1980. aastal, seejärel ka kohe järgmisel aastal. Pärast aastast pausi kihutati uuesti aastatel 1983-1994, 1996-2009 ja 2011-2019.

Nüüd jõuti ralli toimumispaiga Cordoba omavalitsusega kokkuleppele ja käed löödi mitmeks aastaks. "See tähistab uue peatüki algust võistlusele, mis on tuntud oma suurejooneliste kruusakatsete ja erakordse fänniatmosfääri poolest," teatasid sarja korraldajad.

"Esmakordselt 1980. aastal toimunud Argentina rallist kujunes üks meistrivõistluste hinnatumaid etappe, mis meelitas Cordoba ümbruse mägedesse tohutul hulgal pealtvaatajaid. Nõudlikud teed, dramaatilised jõeületused ja unustamatud kiiruskatsed – sealhulgas legendaarne El Condor – tegid sellest võistlusest nii võistlejate kui ka fännide seas tõelise lemmiku."

2028. aasta plaan näeb ette ka Cordobasse spetsiaalse WRC areeni rajamist, mis tuleb jalgpallilegend Mario Kempese nimelise vutistaadioni lähistele. "Samal ajal käib töö võistlusraja kallal, mis võib tuua tagasi mõned Argentina ralli kõige tuntumad kiiruskatsed – sealhulgas El Condori, mis sai võistluse eelmise WRC-perioodi ajal selle lahutamatuks sümboliks," lisas WRC.

Mis kuupäevadel ralli täpsemalt toimub, pole hetkel veel paigas.