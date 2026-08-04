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Eesti rallimehed särasid Soome teedel

Autoralli
Foto: WRC / ERR
Autoralli

Autoralli maailmameistrivõistluste sarja Soome etapil saavutasid eestlased häid kohti, kui WRC2 arvestuses lõpetas viie parima seas lausa kolm Eesti ekipaaži. Robert Virves teenis kolmanda järjestikuse võidu.

Virves on tänavusel hooajal WRC2 arvestuses täiesti omast klassist. Möödunud nädala Soome MM-etapil võeti järjekordne ralli võit. Ajakaristuse teeninud Teemu Sunineni edestati lõpuks 16 sekundiga. "Eks me ikka sõitsime kiiresti, aga üritasime nii-öelda riski minimaalsena hoida," lausus Virves ERR-ile.

"Isegi, kui sajaprotsendiliselt ei sõida, siis ikka nii vähemal kui suuremal määral mingeid üllatusi ette tuli. Eks seal oligi näha, et hoog on lõpuks kõigil peal ja kui Roope [Korhonen] õnnetuse tegi, siis meie vahe oli suhteliselt mugav, saime grammi võrra rohkem hingata ja siis tulid teised jamad vahele."

Neljast punktiarvestusse läinud rallist on Virves kõik võitnud. Lähimat tiitlikonkurenti Korhoneni edestab ta 21 punktiga, olles seejuures teinud kaks punktiarvestusse minevat rallit vähem. Soomes astuti samm tiitli suunas. "Ma arvan, et täpselt nii suur samm, kui see paberil välja näeb. Kindlasti seis on hea ja tuleb samamoodi edasi jätkata," kirjeldas ta.

Oma karjääri teisel MM-rallil jäi Jaspar Vaheril WRC2 pjedestaalikohast puudu vähem kui poolteist sekundit. Siiski näeb noor rallisõitja, et etapp kujunes tema jaoks plaanipäraseks. Kaotust võitjale tuli natukene alla minuti.

"Kindlasti jään väga rahule, koha mõttes läks üle ootuste hästi, paljuski ka tänu teiste ebaõnnele," tunnistas Vaher. "Aga siiski ma arvan, et oma asja me tegime päris viisakalt ära. Nagu ka eesmärk oli, siis teha puhas ralli, vältida vigu ja järk-järgult siis saada kiirust paremaks. Ma arvan, seda me ka suutsime päris hästi."

Vaid kümne sekundiga kaotas Vaherile Romet Jürgenson, kelle jaoks kujunes Soome MM-etapp sel hooajal seni parimaks punktiarvestusse läinud ralliks. WRC2 arvestuses teeniti viies koht.

"Üldiselt päris okei nädalavahetus. Reedel ei olnud võib-olla seda õiget hoogu, mis oleks tahtnud ja vihmaloterii mängis ka seal kindlasti rolli, aga laupäevast alates oli tempo juba oluliselt parem," kommenteeris Jürgenson.

"Mõlemad tiimikaaslasega suutsime ikkagi näidata okei kiirust ja pühapäev eriti, ma arvan. Punktikatse läks läks eriti hästi. Üldiselt, ma arvan, väga okei nädalavahetus."

Järgmine MM-etapp toimub augusti lõpus Paraguays.

Toimetaja: Siim Boikov

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12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

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