Eesti rallieksperdid Tänaku naasmisest: tal on miski, mida paljudel teistel sõitjatel ei ole

Kriitilisemad rallisõbrad küsivad, kas 39-aastasel piloodil saab jätkuvalt olla vajalikku teravust, et konkureerida MM-tiitlile? Jah, Sebastien Ogier'le vaatas viimast MM-tiitlit võites passist vastu 41 eluaastat. Sebastien Loeb oli oma üheksanda MM-tiitli aegu 38-aastane. Mida siis arvata Tänaku võimalustest?

"39 ei ole autospordis mingisugune vanus," ütles ralliekspert Margus Murakas "Spordipühapäevale". "Kui räägime autoralli spetsiifikast, siis kindlasti on tegemist alaga, kus läheb kogemusi vaja. Kogenud sõitjad saavad objektiivselt hinnata olukorda ja seda, mis hakkab juhtuma. Toon näiteks prantslastest mitmekordsed maailmameistrid, kellel on alati kindel plaan. Ka Otil ja Martinil on alati kindel plaan, kuidas võidusõitu esimesest meetrist püsti panna, plaanist kinni pidada ja finišisse sõita. Olgu selleks rehvivalikud või kohad ründamiseks. Kogenud sõitjad valivad välja just need kiiruskatsed, kus nad tunnevad ennast hästi ja näevad, et on võimalik konkurente edestada. Tehakse mingisugune tulemus või saadakse kätte edu ja siis hakatakse seda hoidma. Ma arvan, et 300 katsekilomeetrit, mis on täna MM-ralli miinimum, seda sõita nii-öelda hullu pannes esimeses meetrist lõpuni ei ole võimalik," selgitas Murakas.

Tema hinnangul on Tänak suisa põhifavoriit MM-tiitlile: "Otseloomulikult. Ma arvan, et nad ei oleks Martiniga seda otsust teinud, kui nad ei oleks endale selgeks teinud seda, et nad võivad sõita kõige kõrgema koha nimel."

Aastaid rallisporti kõrvalt näinud Eesti autospordiliidus ja Eesti olümpiakomitees töötanud ning Rally Estonia korraldusega seotud Margus Kiiver näeb samuti Tänakul ja Järveojal perspektiivi MM-tiitli eest heidelda.

"Ma ei usu, et see otsus tulla tagasi sündis selle pealt, et lähme ja vaatame mis teeme. Ott Tänak on tuntud väga selgelt eesmärgipärase sportlasena. Ta on endale selge eesmärgi seadnud. Pärast 2019. aastat, kui ta sai oma esimese MM-tiitli kätte, on eesmärk loomulikult olnud sama. Lihtsalt asjad ei ole läinud nii nagu oleks pidanud minema. Ma kipun arvama, et kui võrrelda tänavu MM-sarjas osalenud sõitjatega, siis on Otil kilomeetreid käimasolevast aastast rohkem. Kõik testimised, mida ta on teinud autot tundma õppides. Selle kõrval on ta ennast heas füüsilises vormis hoidnud," märkis Kiiver.

Kiivri arvates on Tänakul konkurentide ees üks suur eelis. "Tal on miski, mida paljudel teistel sõitjatel ei ole – nälg. Ta ei ole võistelnud aasta aega, kui see üks USA ralli välja jätta. Tal on nälg võistelda ja see on minu arvates üks tema eelis. Mingi indikatsioon tuleb võib-olla sealt ka, et ta ei ole ainukene, kes neid uusi Toyota mudeleid on testinud. Testimise puhul on erinevaid eesmärke, seda ei saa nii üks-ühele võtta, aga mingisuguse tunnetuse saab kätte, kus sa oled võrreldes Elfyn Evansi, Oliver Solbergi või Kalle Rovanperäga. Me ei tea, kui palju informatsiooni Toyota tiimi sees liigub, aga mingisugused andmed on olemas, mille baasilt selle otsuse teed. Võib-olla ma ajan täiesti soga praegu, aga minu arvates on see ainukene koht, kust saad mingisuguse tunnetuse, kus sa võrreldes teiste sõitjatega oled," rääkis Kiiver.

Arvestades Ott Tänaku mõju Eesti spordiväljal tasub arutleda ka selle üle, kuidas autosport ilma MM-sarja tippmängus kaasa teinud meheta peatselt lõppeval aastal hakkama on saanud ja mida nüüd teha, et tekkinud huvi spordiala huvides võimalikult hästi ära kasutada. Samad küsimused on relevantsed ka koduse tippvõistluse ehk Rally Estonia puhul.

"Eesti autosport sai üsna hästi hakkama. Saime juurde MM-tiitleid ehk siis Robert Virves ja Jakko Viilo WRC2 klassis. Teisest küljest oli meil Paul Aron, kes oli ikkagi vormel-1 sarjas kenasti pildis, osaledes vabatreeningutel. Tõsi, päris sõitu ei pääsenud. Kui nii vaadata, siis suures plaanis ei olnud kehv aasta. Ka kodune Rally Estonia sai ilma Otita hakkama, kuigi tööd oli palju, et inimesi raja äärde saada. Noorte eestlaste heitlusi tuli tegelikult vaatama päris palju rahvast. Nii meedia kui ka fännide fookus läks sel aastal natukene rohkem meie noortele pilootidele, kes olid varem tahes-tahtmata Ott Tänaku ja Martin Järveoja varjus," sõnas Kiiver.

Kui palju oodati laiemalt rallimaailmas Tänaku ja Järveoja naasmist? "Ma usun, et oodati päris palju. WRC sari on muutuste tuules. Sellel on uus promootor, kelle suuremad tööviljad hakkavad paistma järgmisel hooajal ning koloriitne kuju nagu Tänak annab kindlasti sarjale palju juurde. Ma julgen arvata, et Ott Tänak on maailmas veel suurem kui meie suudame seda ette kujutada. Ta on ikkagi üle maailma rallifännide hulgas austatud. Ta küll räägib vähe, aga tema kommentaarid on head. WRC sari saab tagasi ühe hästi tõsise ja väga eesmärgipärase töömehe," märkis Kiiver.