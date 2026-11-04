Latvala kohtade jagamisest: Ott ja Kalle võitsid Yarisega tiitli, nendega oli lihtne

Toyota saadab järgmisel autoralli MM-hooajal rajale kuus ekipaaži, kes osalevad WRC sarjas kahe tiimina. Taas kuuluvad võistkonna koosseisu ka maailmameistrid Ott Tänak ning Kalle Rovanperä.

Teisipäeval Jyväskyläs toimunud pressiüritusel avalikustas Toyota, et uuel WRC hooajal pannakse välja kaks tiimi: Toyota Racingu nime all sõidetakse Celica Rally1 masinaga, Gazoo Racing Toyota nime all Yaris Rally1-ga.

2019. aastal Toyota ridades maailmameistriks tulnud Ott Tänak kuulub Kalle Rovanperä ning Takamoto Katsutaga tiimi, mis sõidab Yarisega. Celica rooli keeravad järgmisel aastal Elfyn Evans, Oliver Solberg ja Sami Pajari.

Kuidas otsustas Toyota aga sõitjad kahe tiimi vahel ära jagada? "Tegelikult ei arutanud me seda sõitjatega, tegime seda isekeskis," tunnistas Toyota pealik Jari-Matti Latvala ralliportaalile DirtFish.

"Mõelge aga Ott Tänakule: ta tuli 2019. aastal Yarisega maailmameistriks. Kalle Rovanperä on Yarisega kahekordne maailmameister, ehk neid on lihtne Yarisega seostada. Siis mõtleme nooremale põlvkonnale: tõime tagasi Celica ja tahame noori sõitjaid näha milleski uues, seega on lihtne panna Oliver ja Sami Celicasse koos värske maailmameistri Elfyniga."

"Ja siis on Taka ning otsustasime, et ta läheb koos oma sõpradega Yarisesse," lisas Latvala.

Toyota on kinnitanud, et üht tiimi ei eelistata teisele ning tehnilisi erinevusi peale kere masinatel ei ole." Tehniliselt on nad täpselt sama jõudlusega. Teatud kiiretel teedel on Celical ilmselt aerodünaamiline eelis, aga väikestel teedel võib jällegi Yaris parem olla. Seega arvan, et hooaja lõpuks on autod väga sarnased ja vahesid ei ole," lisas Toyota tiimipealik.

"Kui hakkasime kahe tiimiga hooaega planeerima, uskusime, et 2027. aasta hooajaks siseneb MM-sarja rohkem tootjaid," selgitas Latvala otsuse tagamaid. "Tahtsime luua rohkem lugusid ja meil ei olnud plaanis sarja domineerida. Paljud ei ole aga veel valmis täismahus hooaega kaasa tegema. See ei ole parim olukord, aga võtame seda kui üleminekuaastat 2028. aasta hooajaks, mil usun, et [WRC uus ajastu] on korralikult käima läinud," lisas soomlane.

Toyota Racingu ja Gazoo Racingu masinad on erineva võistlusdisainiga ning ka sõitjad hakkavad kandma erinevat vormi, aga taustajõud ja mehhaanikud on kahel tiimil siiski ühised. "Ilmselt teeme hooaja kahe tiimipealikuga, siis näeb ka Toyotasisest võitlust. Paneme veel detaile paika," kinnitas Latvala.