Virves võitis Safari ralli WRC2 kategooria, Katsutale esimene täistabamus

Škoda Fabia rooli keeranud Virves kerkis liidrikohale reede keskel ega lasknud seda positsiooni enam käest. Seejuures oli võtmesõnaks stabiilsust, sest eestlase nimele ei jäänud oma klassis ainsatki katsevõitu.

Kokkuvõttes edestas ta 30,3 sekundiga britt Gus Greensmithi (Toyota) ja 41,3 sekundiga Paraguay sõitjat Fabrizio Zaldivari (Škoda).

"Pean tunnistama, et imeline tunne," sõnas Virves finišis. "Ma ei olnud varasemalt suur fänn, aga arvan, et kogesime õigeti Safari rallit ja läbida see probleemideta... uskumatu saavutus nii meeskonnale kui kõigilt teistelt."

Tegemist oli Virvese karjääri teise võiduga WRC2 arvestuses, aga alles esimesega väljaspool koduradu, sest esimene tuli mullu Rally Estonialt. Ühtlasi oli tegemist tema selle hooaja esimese etteastega MM-sarjas.

Ralli kokkuvõttes kordas Virves oma karjääri paremat tulemust, sest viies oli ta tunamullu Kreekas.

Üldarvestuses teenise karjääri esimese rallivõidu jaapanlane Takamoto Katsuta (3:16.05,6), kes edestas 27,4 sekundiga Hyundai sõitjat Adrien Fourmaux'd. Ülejäänud seltskond jäi juba väga kaugele. Kolmandaks tulnud soomlane Sami Pajari (Toyota) kaotas võitjale nelja minuti ja 26,1 sekundiga.

Mitmed rallimaailma suurnimed olid Keenias erinevate probleemide küüsil ja lõpetasid võistluse alles super-rally arvestuses ehk jäid esimestest kokkuvõttes kaugele: Oliver Solberg (Toyota) oli kümnes, Sebastien Ogier (Toyota) 11., Thierry Neuville (Hyundai) 12. ja Elfyn Evans (Toyota) 13.

Pühapäevases arvestuses olid nad siiski kiiremate seas. Nii pühapäeva kui ka punktikatse arvestuses olid kolm nobedaimat Solberg, Ogier ja Evans.