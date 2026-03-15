X!

Virves võitis Safari ralli WRC2 kategooria, Katsutale esimene täistabamus

Robert Virves - Jakko Viilo
Eesti rallisõitja Robert Virves võitis koos kaardilugeja Jakko Viiloga pühapäeval kulmineerunud maailmameistrivõistluste hooaja kolmandal etapil Keenias WRC2 arvestuse.

Škoda Fabia rooli keeranud Virves kerkis liidrikohale reede keskel ega lasknud seda positsiooni enam käest. Seejuures oli võtmesõnaks stabiilsust, sest eestlase nimele ei jäänud oma klassis ainsatki katsevõitu.

Kokkuvõttes edestas ta 30,3 sekundiga britt Gus Greensmithi (Toyota) ja 41,3 sekundiga Paraguay sõitjat Fabrizio Zaldivari (Škoda).

"Pean tunnistama, et imeline tunne," sõnas Virves finišis. "Ma ei olnud varasemalt suur fänn, aga arvan, et kogesime õigeti Safari rallit ja läbida see probleemideta... uskumatu saavutus nii meeskonnale kui kõigilt teistelt."

Tegemist oli Virvese karjääri teise võiduga WRC2 arvestuses, aga alles esimesega väljaspool koduradu, sest esimene tuli mullu Rally Estonialt. Ühtlasi oli tegemist tema selle hooaja esimese etteastega MM-sarjas.

Ralli kokkuvõttes kordas Virves oma karjääri paremat tulemust, sest viies oli ta tunamullu Kreekas.

Üldarvestuses teenise karjääri esimese rallivõidu jaapanlane Takamoto Katsuta (3:16.05,6), kes edestas 27,4 sekundiga Hyundai sõitjat Adrien Fourmaux'd. Ülejäänud seltskond jäi juba väga kaugele. Kolmandaks tulnud soomlane Sami Pajari (Toyota) kaotas võitjale nelja minuti ja 26,1 sekundiga.

Mitmed rallimaailma suurnimed olid Keenias erinevate probleemide küüsil ja lõpetasid võistluse alles super-rally arvestuses ehk jäid esimestest kokkuvõttes kaugele: Oliver Solberg (Toyota) oli kümnes, Sebastien Ogier (Toyota) 11., Thierry Neuville (Hyundai) 12. ja Elfyn Evans (Toyota) 13.

Pühapäevases arvestuses olid nad siiski kiiremate seas. Nii pühapäeva kui ka punktikatse arvestuses olid kolm nobedaimat Solberg, Ogier ja Evans.

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

