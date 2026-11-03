Tänak: vaheaasta ei olnud halb otsus, aga meil on võistlemine südames

Algaval autoralli MM-hooajal paneb Toyota välja kaks võistkonda. Lisaks Tänakule taasliitub sarjaga kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä, kes teeb kaasa pooliku hooaja. Tänak ja Rovanperä esindavad koos Takamoto Katsutaga 2027. aastal Toyota GAZOO Racing tiimi, mis sõidab Yaris Rally1 masinaga.

"Otsus selle tiimiga taasliituda ei olnud eriti keeruline," rääkis Tänak teisipäeval Jyväskyläs toimunud pressiüritusel. "Oleme jaganud ilusaid hetki ja see võistkond aitas mu unistuse täita. Meil oli palju edu."

"Aasta eemal ei olnud halb otsus. Olin piisavalt tegus, aidates uue aasta võistlusautot arendada; samal ajal oli mul veidi aega iseendale ja aega nälga koguda. Võistlemine on meil südames ja igatsesime seda," kinnitas ta.

Tänakult küsiti, kuidas ta vaheaastal motivatsiooni ja võistlusnälga kasvatas. "Motivatsiooni ei ole vaja otsida, see on sul DNA-s. Kui oled midagi nii kaua teinud, on see instinktiivne. Oli hea aeg maha võtta, aga see on midagi, mida hakkad igatsema. Ralli tundub meile loomulik. Ma ei ütleks, et jätsime siin otsad lahti, aga meil on veel palju teha!"

Tänaku kõrval istub kaardilugejana jätkuvalt Martin Järveoja. "Olen samuti väga tänulik ja õnnelik, et meile anti taas võimalus Toyota võistkonda kuuluda," sõnas Järveoja. "Oleme paljude tuttavate nägudega taaskohtunud, mis on sisse sulandumist lihtsamaks teinud. Ootan samuti järgmise hooaja seiklusi. Mida me järgmisest hooajast eriti ootame? Kiiresti sõitmist!"