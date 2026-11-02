Volver ja Sõna võidutsesid Lätis sprintralli etapil

Volver ja Sõna (Škoda Fabia Rally2) asusid rallit juhtima esimesest katsest ning saavutasid laupäeva lõpuks Läti meistrivõistluste punktiliidrite Aron Domžala ja Michal Kunierzi (Škoda Fabia RS Rally2) ees enam kui minutilise edu, vahendab autosport.ee.

Kui laupäeval sõideti kaks katset, siis pühapäeval ootas võistlejaid viis kiiruskatset, mis sõideti kõik Bikernieki ringrajakompleksis. Volver ja Sõna ei andnud ka pühapäeval konkurentidele sõnaõigust ja võitsid kõik kavas olnud katsed. Ralli finišis oli nende edu teisena lõpetanud ja Läti meistritiitli võitnud Domžala ja Kusnierzi ees 1.25,59.

Viiest etapist neli võitnud Volver / Sõna jäid hooaja kokkuvõttes poolakatele alla 15,2 punktiga. Eestlastele kulus hooaja kokkuvõttes ka klassi LRK2 kolmas koht.

"Kokkuvõttes on see olnud üks meie seni parimaid hooaegu. Kindlustasime meistritiitli Eestis ja saavutasime Lätis teise koha. Kuigi tuli ette ka üks katkestamine, on tulemus tervikuna väga tugev. Aron oli sel aastal kiire, kuid meie andsime endast maksimumi ja oleme saavutatuga rahul. Oleme oma sooritust märgatavalt parandanud ning mul on väga hea meel ka suurepärase koostöö üle SRT meeskonnaga. Ootame põnevusega, mida tulevik toob," sõnas Läti meistrivõistluste hooaja kokkuvõttes teise koha saavutanud Volver.

Pjedestaalile jõudsid ka Allan Popov ja Arro Vahtra (Mitsubishi Lancer Evo X), kes kaotasid kaasmaalastest võitjatele enam kui kolme minutiga.

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