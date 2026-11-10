FIA-lt reeglite muutmist ootav Solberg võib loobuda Monte Carlos pingutamast

Monte Carlo on ralli MM-sarja traditsiooniline avaüritus. Võit seal tähendaks ühtlasi ka seda, et järgmisel etapil Rootsis tuleb startida esimesel päeval esimesena.

See aga võib sõltuvalt rajaoludest tähendada väga ebasoodsat olukorda ja asjaolu teeb potentsiaalselt hullemaks, et autode erinevus tipmises liigas ja Rally2 konkurentsis on eeldatavalt väiksem kui varem.

"Praegust olukorda vaadates – kui rääkida veidi strateegiliselt – pole ma kindel, kas tahan Monte Carlos uuesti võita, sest soovin võita ka oma koduralli. Teame ju, kui väike on jõudluse vahe Rally2-autode, Rally2-komplektiga (kit car) varustatud autode ja Rally1-autode vahel," sõnas ta väljaandele DirtFish.

"Sõitjatena on meil kõigil teatud mured, sest autode vahe on – minu hinnangul – äärmiselt väike, arvatavasti väikseim vahe ajaloos. Ja kui võistlusklasse ei eraldata, siis kardame, et lõppkokkuvõttes võivad Rally2-autod meid edestada. Usun, et teepinna puhastamise efekt on edaspidi palju suurema kaaluga. Ja Rootsis võib see sada protsenti juhtuda."

Solberg kutsus FIA-t üles kaaluma stardijärjekorda puudutavate reeglite muutmist. "Nad peavad koos sarja promootori ja teiste osapooltega leidma parema lahenduse, et kujundada tulevikku silmas pidades õiget suunda ja hoida spordiala mainet," leiab tänavu napilt maailmameistritiitlita jäänud mees.

"Peame tegema koostööd, et tagada pikas perspektiivis parim võimalik tulemus – peame hoolikalt jälgima, kuidas asjad järgmise kahe aasta jooksul arenevad ja milline on olukord."

Kui Solbergil oleks voli reegleid kehtestada ja koostada, millist stardijärjekorra korraldust ta 2027. aastaks sooviks? "See on väga lihtne," vastas ta. "Meil on kvalifikatsioon, seejärel on Rally1 ja Rally2 eraldi. Kui tahad sõita Rally1-s, registreerud Rally1-klassi. Kui tahad sõita Rally2-s, jääd Rally2-klassi. Nii olen ma kogu oma elu toiminud. Ma ei saa ju järsku öelda: "Ah, muide, mul on Rally2 auto. Nüüd tahan ma Rally1-s võita..."

"See ei ole loogiline. Kus on siis eesmärk jõuda tippu? Olen kolm aastat võidelnud, et tippu tagasi jõuda – kas see ei tähenda nüüd äkki enam midagi? Seega arvan, et asjaosalised peavad siinkohal kindlameelselt oma seisukoha kehtestama."

"Rally1 on Rally1 ja Rally2 on Rally2," soovib ta selget eristust. "Kuna need klassid on praegu teineteisele lähemal kui kunagi varem, ei saa võrdlemisel tugineda minevikule. See olukord on uus, see on teistsugune ja me peame uute oludega kohanema."

Uue hooaja avaetapp ehk Monte Carlo ralli sõidetakse 22.-25. jaanuaril. Teise etapina kavas olev Rootsi ralli toimub 12.-15. veebruaril.