Virves jätkas võiduseeriat, Pajari võitis koduse ralli

Eesti rallisõitja Robert Virves võitis Soome ralli WRC2 arvestuses ning kindlustas sellega hooaja kokkuvõttes liidrikohta. Tegemist oli Virvese neljanda järjestikuse WRC2 etapivõiduga sel hooajal. Samal ajal triumfeeris WRC klassis koduteedel Toyota sõitja Sami Pajari, kes teenis karjääri teise järjestikuse etapivõidu.

Virves alustas pühapäeva WRC2 arvestuses teiselt kohalt, kuid tõusis liidriks pärast seda, kui seni juhtinud Teemu Suninen sai 30-sekundilise ajakaristuse. Soomlane ei peatunud laupäeval Patrick Enoki avarii järel SOS-olukorras nõutud viisil ning langes eestlase selja taha.

Virves kasutas võimaluse ära, vormistas etapivõidu ning jätkab WRC2 hooaja üldliidrina. Neljalt punktiarvestusse läinud rallilt on ta kogunud maksimaalsed 100 punkti.

"Väga kummaline tunne. Ei tea, mida öelda. Väga pikk nädalavahetus. Palju draamat kõigi jaoks. Meil oli palju raskusi, teistel olid probleemid. Väga hea meel on siin olla pärast seda kõike. Kui see sedasi lõppes, siis pean selle vastu võtma," sõnas Virves finišis.

Kuigi Rally2 arvestuses oli kiireim Jari-Matti Latvala, ei sõitnud soomlane Soome rallil WRC2 punktidele. Nii kuulus klassivõit Virvesele, Latvala edestas teda absoluutarvestuses 21,4 sekundiga.

WRC klassis kontrollis kogu nädalavahetust Toyota sõitja Pajari, kes edestas finišis Oliver Solbergi 26,7 sekundiga. Kolmandana lõpetas MM-sarja üldliider Elfyn Evans, kes kaotas võitjale 1.19,5.

Kuvatõmmis Soome ralli tulemustest Autor/allikas: wrc.com

24-aastase Pajari jaoks oli tegemist teise järjestikuse MM-etapivõiduga pärast eelmisel nädalal Eestis saavutatud esimest triumfi. Ühtlasi sai temast kõigi aegade noorim Soome MM-ralli võitja. Finišis tunnistas soomlane, et koduralli võit tähendab talle rohkem kui ükski teine.

"Eesti võit oli suurepärane, kuid koduralli võit on midagi erilist. See oli veelgi raskem võistlus. Saime hakkama pärast pöörast nädalavahetust," ütles Pajari.