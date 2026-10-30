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Dakari ralli algab Euroopast ja naaseb Aafrika pinnale

Autoralli
2026. aasta Dakari ralli autode üldvõitja Nasser Al-Attiyah.
2026. aasta Dakari ralli autode üldvõitja Nasser Al-Attiyah. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Autoralli

Mainekas Dakari kõrberalli sõidetakse järgmisel aastal Portugalis ja Marokos.

Algselt pidi järgmine Dakari ralli toimuma 1.-15. jaanuarini Saudi Araabias, aga Jeemeni huthi mässuliste sagenenud rünnakud Saudi Araabia taristu vastu sundis rallit korraldavat organisatsiooni ASO-t julgeolekukaalutlustel plaane muutma. 

Reedel teatas ASO, et Dakari ralli algab proloogi ja esimese kiiruskatsega Portugalis ning ülejäänud 11 katset sõidetakse Marokos ehk Aafrika pinnale naastakse esimest korda pärast 2008. aastat. Võistluse kogupikkuseks on 7824 kilomeetrit, millest 4341 kilomeetrit moodustavad kiiruskatsed. "Kuigi ettevalmistuseks jääb vähe aega, oleme sellegipoolest kavandanud tõelise Dakari ralli," ütles võistluse direktor David Castera.

Võistlus algab 9. jaanuaril Portugali lõunaosas asuvast Loulest ja lõppeb 23. jaanuaril Maroko suuruselt neljandas linnas Marrakechis. 2028. aastal naaseb ralli Saudi Araabiasse.

Toimetaja: Henrik Laever

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