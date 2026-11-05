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Latvala kinnitas: Ogier teeb kaasa üksikutel rallidel

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Sebastien Ogier.
Sebastien Ogier. Autor/allikas: Toyota GAZOO Racing
Autoralli

Toyota rallimeeskonna pealik Jari-Matti Latvala ütles, et eeldatavasti osaleb üheksakordne maailmameister Sebastien Ogier järgmisel hooajal vaid kahel või kolmel MM-etapil.

Toyota esitles teisipäeval järgmise hooaja sõitjate koosseisu, kuid Jyväskyläs toimunud pressiürituselt puudus Ogier. Kuna Kalle Rovanperä teeb koos kaardilugeja Jonne Haltuneniga kaasa osalise hooaja, siis peab keegi soomlaste poolt vabaks jäetud autosse istuma.

Toyota tiimipealik Latvala kinnitas neljapäeval motosport.com-ile antud intervjuus, et eeldatavasti osaleb Ogier järgmisel hooajal vaid kahel või kolmel MM-etapil. "Seb teeb kindlasti kaasa väiksema koormusega kui ühelgi varasemal hooajal. Me ei ole täpses etappide arvus veel kokkuleppeni jõudnud. Ütleme nii, et minu hinnangul on maksimum kolm, aga tõenäoliselt kaks etappi," sõnas Latvala.

Latvala lisas, et Rovanperä väike ja Ogier' veel väiksem koormus annab tiimile võimaluse katsetada nooremate pilootidega. Toyota noorteprogrammi kuulub teiste seas 19-aastane eestlane Jaspar Vaher.

"Noortele talentidele saame pakkuda võimalust ralliautoga sõita. Asendaja ei pea ilmtingimata olema noorteprogrammi kuuluv sõitja, aga kui oled juba Yaris Rally2 masinaga võistelnud, siis on see kindlasti üks võimalus," märkis Latvala.

Lisaks Vaherile sõitsid lõppenud hooajal Toyota Rally2 autodega veel jaapanlased Yuki Yamamoto, Shotaro Goto ja Takumi Matsushita.

Uus MM-hooaeg algab 21. jaanuaril Monte Carlo ralliga.

Toimetaja: Henrik Laever

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6.-9. mai Kanaari saarte ralli

3.-6. juuni Jaapani ralli

24.-27. juuni Kreeka ralli

8.-11. juuli Itaalia ralli

22.-25. juuli Eesti ralli

29. juuli – 1. august Soome ralli

26.-29. august USA ralli

30. september – 3. oktoober Šotimaa ralli

21.-24. oktoober Paraguay ralli

4.-7. november Tšiili ralli

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