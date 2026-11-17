45-aastase hispaanlase jaoks saab olema teise Dakari ralli kogemusega. Debüteeris ta 2020. aastal Toyota roolis ja lõpetas siis 13. kohal. Nüüd sõidab ta Aston Martiniga ehk sama margiga, mille nime all kihutab ka F1 sarjas. Tema võistkonnakaaslased on üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb ja valitsev maastikurallide maailmameister Lucas Moraes.

Dakari ralli algab 9. jaanuaril Portugalis, kus peetakse proloog ja avaetapp. Põhiosa rallist peetakse Marokos, kuhu võistlus viidi Saudi Araabiast turvakaalutlustel üle. Alonso põhitegevus ehk vormel-1 sari algab märtsis Bahreinis, sellele eelnevad olulised testid veebruari lõpus.

Alonso, kelle kaardilugejaks on taas tema kaasmaalane ja viiekordne Dakari ralli võitja mootorrataste arvestuses Marc Coma, võistleb sel nädalavahetusel F1 etapil Las Vegases. Ta sõnas, et pärast otsust jätkata vormel-1 sarjas Aston Martini meeskonnas, suunas ta oma mõtted Dakari rallile.

"Lõpuks oli otsus lihtne," selgitas kahekordne F1 maailmameister. "Tahtsin väljakutse täielikult vastu võtta ning osaleda samal aastal nii vormel-1 sarjas kui ka Dakari rallil."

"2020. aastal oli Dakari ralli üks mu karjääri kõige keerukamaid, kuid samas nauditavamaid kogemusi. Mul on suur austus selle võistluse ja nende spetsialistide vastu, kes on selle ala täielikult selgeks õppinud."

"Vormel-1 jääb endiselt minu prioriteediks," toonitas ta. "Kuid ma olen võidusõitja ja just selliste väljakutsete pärast ma võistlemist armastangi. Ootan huviga, mida me suudame saavutada."