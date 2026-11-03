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Toyotas jätkav Jaspar Vaher saab uuel hooajal rohkem MM-võimalusi

Autoralli
Jaspar Vaher ja Rait Jansen
Jaspar Vaher ja Rait Jansen Autor/allikas: Pille Russi
Autoralli

Lisaks 2027. aasta autoralli MM-sarjas kaasa löövate sõitjate välja kuulutamisele kinnitas Toyota rallimeeskond teisipäeval ka noorteprogrammi liikmed. Võistkonnas jätkab ka 19-aastane eestlane Jaspar Vaher.

Toyota algatas oma noorte sõitjate programmi 2015. aastal ja see on mänginud olulist rolli näiteks Takamoto Katsuta arenguteel. Mullu liitus esimese ülemaailmse talendivaliku tulemusel programmiga ka Jaspar Vaher, kes sai GR Yaris Rally2-ga väärtuslikke kogemusi.

Kaherattaveolisest autost edasi liikunud Vaher avaldas muljet, võites oma esimesed rallid üldarvestuses Hispaanias Rallye Ciudad de Pozoblancol ja Soomes Jyväskylä Rallil. Lisaks saavutas ta Soome MM-rallil WRC2 klassis tugeva neljanda koha.

Toyota pressiteate vahendusel on on Vaher ja jaapanlane Takumi Matsushita 2027. aastaks valitud astuma järgmist sammu: nad saavad kogemusi koguda senisest rohkematel MM-etappidel Euroopas ja Jaapanis.

"Minu esimene hooaeg programmis on olnud väga positiivne kogemus. See oli mu esimene hooaeg nelikveolise autoga ning sain paljudelt erinevatelt rallidelt hulgaliselt kogemusi. Mul oli ka võimalus end proovile panna Rally2 klassi kiireimate sõitjate vastu. Usun, et näitasime head potentsiaali ja saavutasime häid tulemusi, nii et olen väga rahul," rääkis noor eestlane.

"Ootan põnevusega, et saaksin järgmisel aastal järgmise sammu astuda ja rohkematel MM-etappidel osaleda. See on suur väljakutse. Uutel rallidel pean olema kannatlik, kuid neil, kus mul on juba varasem kogemus, loodan oma võimeid rohkem näidata ja häid tulemusi saavutada. Tänan programmi selle suurepärase võimaluse eest oma unistuse poole liikuda, oma juhendajat Juho Hännineni ning kõiki, kes mind toetavad," lisas Vaher pressiteate vahendusel.

Toimetaja: Anders Nõmm

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21.-24. jaanuar Monte Carlo ralli

18.-21. veebruar Rootsi ralli

18.-21. märts Keenia ralli

8.-11. aprill Horvaatia ralli

6.-9. mai Kanaari saarte ralli

3.-6. juuni Jaapani ralli

24.-27. juuni Kreeka ralli

8.-11. juuli Itaalia ralli

22.-25. juuli Eesti ralli

29. juuli – 1. august Soome ralli

26.-29. august USA ralli

30. september – 3. oktoober Šotimaa ralli

21.-24. oktoober Paraguay ralli

4.-7. november Tšiili ralli

25.-28. november Saudi Araabia ralli

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