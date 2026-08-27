Paraguay ralli testikatse kiireimad ajad kuulusid Katsutale ja Jürgensonile
Autoralli MM-sarja 11. etapil Paraguays näitas 5,6 kilomeetri pikkusel testikatsel kõige kiiremat minekut Toyota piloot Takamoto Katsuta. Rally2 arvestuses oli parimas hoos Romet Jürgenson (Ford Fiesta).
Katsutale läks kolmandale läbimisel kirja aeg 2.59,5 ning ta edestas 1,6 sekundiga Hyundai kolmikut Hayden Paddonit, Thierry Neuville'i ja Adrien Fourmaux'd, kes said kõik kirja 3.01,1.
MM-sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota) platseerus viiendale kohale (+1,7). Talle järgnesid M-Sport Fordi iirlased Jon Armstrong (+2,3) ja Josh McErlean (+3,1), kellele omakorda järgnesid Toyota piloodid Oliver Solberg (+3,1), Sami Pajari (+3,3) ja Sebastien Ogier (+5,1).
Jürgenson oli omas võistlusklassis kiireim ajaga 3.08,2. Robert Virves (Škoda) hoidis esimese läbimise järel kolmandat kohta, aga rohkem rajale ei tulnud ning maandus lõpuks kümnendale kohale (+3,8).
Esimene kiiruskatse algab reedel Eesti aja järgi kell 15.03. Reedese võistluspäeva jooksul läbitakse kaheksa kiiruskatset kogupikkusega 153,78 katsekilomeetrit.
Toimetaja: Henrik Laever