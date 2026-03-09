Kiiruisu MM kulmineerus Norra triumfiga

Nädalavahetusel pärast sprindi mitmevõistlust toimunud võistlusel panid mehed end proovile 500, 1500, 5000 ja 10 000 meetri distantsidel ning naised 500, 1500, 3000 ja 5000 meetris.

Meestest teenis nelja distantsi peale esikoha Milano Cortina mängudel 5000 meetri olümpiavõitjaks kroonitud Eitrem, kes kogus nelja alaga summaks 145,804. Tegemist oli tema karjääri esimese mitmevõistluse MM-medaliga.

Teiseks tuli tšehh Metodej Jilek (146,117) ja kolmandaks poolakas Vladimir Semirunniy (146,243). Esimesena jäi medalita USA sprinditäht Jordan Stolz (147,170), kes oli oodatult nobedaim 500 ja 1500 meetris, aga andis pikematel distantsidel sekundeid ära.

Naistest sai esikoha Milano Cortina mängudelt kaks hõbedat ja ühe pronksi teeninud Wiklund (157,457), kellele järgnesid koduareeni eelist nautinud Marijke Groenewoud (158,086) ja jaapanlanna Miho Takagi (158,287).

Tänavu Euroopa meistrivõistlustelt 1500 ja 3000 meetri kulla teeninud Wiklund polnud samuti varem mitmevõistluse MM-i medalit saanud. Küll on ta varasemalt kahekordne üksikalade maailmameister, kusjuures nii 2021. aasta kuld 1500 meetris kui ka 2023. aasta esikoht kaks korda pikemal maal tulid samuti Heerenveenis.