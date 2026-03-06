Rootsi suusakoondises käärib

Expressiga suhelnud allikate sõnul ei ole koondislased rahul Byströmi suhtlusstiili ja juhioskustega ning soovivad temast vabaneda. "Anders peaks olema meie boss, aga minu arvates ta tihti põikleb probleemidest kõrvale ja on liiga arg, et oma seisukohti kaitsta," ütles üks koondislane. "Mitmed meist ootavad palju avatumat kommunikatsiooni. Mõnikord on meie omavaheline suhtlus väga segane," lisas teine koondislane.

Expressen tõi eraldi välja Milano Cortina taliolümpial aset leidnud vahejuhtumi, kui sprindis kuldmedali võitnud Linn Svahnile saadeti enne 50 km klassikadistantsi SMS-sõnum, milles oli lennupilet tagasi kodumaale. "See oli tõeliselt jama olukord. See ei läinud kellelegi peale," tõdes üks olümpial olnud koondislane.

Byströmi kaitseks astus välja Frida Karlsson, kelle arvates oleks kriitika pidanud jääma koondise siseasjaks. "Minu arvates on kurb, et selline jutt tuleb koondisest välja enne, kui oleme seda omavahel arutanud ja hinnanud. Tundub, et keegi tahab midagi muuta, aga selleks peaks õige inimese poole pöörduma. Koondises on olnud probleeme, aga ma ei arva, et seda kõike saab ühe inimese süüks panna," ütles Karlsson Rootsi Raadiole.

"Me oleme inimesed ja me kõik teeme vigu. See on inimlik. Loomulikult saab alati paremini," lisas ta.

Naiskonna peatreener Stefan Thomson ütles SVT-le, et tema ei ole erimeelsustest teadlik. "Mul on seda raske kommenteerida, aga see on kindlasti midagi, mida peame pärast hooaega lähemalt uurima."

Rootsi suusatajad võitsid Milano Cortina taliolümpial ühtekokku 10 medalit, millest viis olid kuldsed ja neli hõbedased. Seejuures võideti kõik medalid naiste seas.