X!

Rootsi suusakoondises käärib

Suusatamine
Rootsi murdmaasuusatajad Jonna Sundling, Frida Karlsson, Ebba Andersson ja Linn Svahn.
Rootsi murdmaasuusatajad Jonna Sundling, Frida Karlsson, Ebba Andersson ja Linn Svahn. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Suusatamine

Rootsi ajalehe Expresseni väitel valitseb nende murdmaasuusakoondises rahulolematus, mille juurpõhjuseks on koondise mänedžer Andres Byström.

Expressiga suhelnud allikate sõnul ei ole koondislased rahul Byströmi suhtlusstiili ja juhioskustega ning soovivad temast vabaneda. "Anders peaks olema meie boss, aga minu arvates ta tihti põikleb probleemidest kõrvale ja on liiga arg, et oma seisukohti kaitsta," ütles üks koondislane. "Mitmed meist ootavad palju avatumat kommunikatsiooni. Mõnikord on meie omavaheline suhtlus väga segane," lisas teine koondislane.

Expressen tõi eraldi välja Milano Cortina taliolümpial aset leidnud vahejuhtumi, kui sprindis kuldmedali võitnud Linn Svahnile saadeti enne 50 km klassikadistantsi SMS-sõnum, milles oli lennupilet tagasi kodumaale. "See oli tõeliselt jama olukord. See ei läinud kellelegi peale," tõdes üks olümpial olnud koondislane.

Byströmi kaitseks astus välja Frida Karlsson, kelle arvates oleks kriitika pidanud jääma koondise siseasjaks. "Minu arvates on kurb, et selline jutt tuleb koondisest välja enne, kui oleme seda omavahel arutanud ja hinnanud. Tundub, et keegi tahab midagi muuta, aga selleks peaks õige inimese poole pöörduma. Koondises on olnud probleeme, aga ma ei arva, et seda kõike saab ühe inimese süüks panna," ütles Karlsson Rootsi Raadiole.

"Me oleme inimesed ja me kõik teeme vigu. See on inimlik. Loomulikult saab alati paremini," lisas ta.

Naiskonna peatreener Stefan Thomson ütles SVT-le, et tema ei ole erimeelsustest teadlik. "Mul on seda raske kommenteerida, aga see on kindlasti midagi, mida peame pärast hooaega lähemalt uurima."

Rootsi suusatajad võitsid Milano Cortina taliolümpial ühtekokku 10 medalit, millest viis olid kuldsed ja neli hõbedased. Seejuures võideti kõik medalid naiste seas.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

22:33

Virves avab hooaja Keenias: tuleb olla valmis igasugusteks ootamatusteks

22:22

ETV spordisaade, 6. märts

22:04

Meeste üksiksõit kujunes jaapanlaste peoks Uuendatud

21:37

Rootsi suusakoondises käärib

20:56

Rooba väravast võiduks ei piisanud

20:22

Tennisetalent Anikina võitis Inglismaal J100 turniiri

20:05

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse Uuendatud

19:52

Perrot näitas tavadistantsil võimu, Zahkna 28. Uuendatud

19:13

Jakob Kulbin: esimene medal oli suurem üllatus kui teine

18:31

Ajaloo lävel olnud Prevc sai disklahvi, aga kindlustas siiski MK-sarja üldvõidu

laskesuusatamine

19:52

Perrot näitas tavadistantsil võimu, Zahkna 28. Uuendatud

19:13

Jakob Kulbin: esimene medal oli suurem üllatus kui teine

14:08

Jakob Kulbin võitis juunioride MM-il hõbeda Uuendatud

05.03

Õed Öbergid tõid Rootsile kaksikvõidu, Ermits sai 17. koha Uuendatud

jäähoki

20:56

Rooba väravast võiduks ei piisanud

10:25

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini Uuendatud

04.03

VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

04.03

Galeriid | Eesti jäähokinaiskond tõusis MM-il aste tugevamasse gruppi

freestyle suusatamine

08:57

Grete-Mia Meentalo võitis juunioride MM-il pronksi

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

24.02

Olümpiadebütant Meentalo sõidab juunioride MM-ile

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

kahevõistlus

20:05

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse Uuendatud

05.03

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

27.02

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

suusatamine

21:37

Rootsi suusakoondises käärib

05.03

Õed Kaasikud tublidest olümpiatulemustest: eestlase jonnakus aitas

04.03

Maailma üks paremaid sprintereid riputab suusad varna

03.03

Haanja maraton toimub soojakraadide kiuste

kiiruisutamine

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks Uuendatud

21.02

Hollandi mehed ei jäänud kiiruisukullata, Taanile ajaloo teine OM-medal

20.02

Rijpma-de Jong pikendas Hollandi uisutajate valitsusaega 1500 meetris

20.02

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27.

suusahüpped

18:31

Ajaloo lävel olnud Prevc sai disklahvi, aga kindlustas siiski MK-sarja üldvõidu

05.03

Nika Prevc kindlustas kolmanda järjestikuse suure kristallgloobuse

05.03

Vagul saavutas juunioride MM-il kaheksanda koha, Kapp diskvalifitseeriti

01.03

Aigro sai Kulmi lennumäe teisel võistlusel 24. koha, Prevc taaskord esimene

iluuisutamine

22:04

Meeste üksiksõit kujunes jaapanlaste peoks Uuendatud

17:29

Sipunova: oleme nüüd jääl rohkem nagu paar

17:18

Eesti jäätantsupaaril jäi edasipääsust napilt puudu Uuendatud

05.03

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad Uuendatud

mäesuusatamine

14:38

Itaalia mäesuusataja pikk ootus sai viimaks ülinapilt lõpu

02.03

Kaks olümpiakulda võitnud Brignone tõmbas hooajale joone alla

01.03

Sofia Goggia astus tubli sammu kristallgloobuse suunas

28.02

Šveitslased domineerisid Garmisch-Partenkirchenis, Luik 46.

jääkeegel

12:47

Eesti kurlingupaar pidi tunnistama lõunanaabrite paremust Uuendatud

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt

25.02

Eesti kurlingu järelkasvukoondis jõudis Lätis pjedestaalile

22.02

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

lumelauasõit

13:09

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks Uuendatud

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo