Lajal säilitas edetabelis koha, Malõgina kerkis parimale positsioonile

22-aastane Lajal jätkab edetabeli 160. real. Vahepeal talle üsna lähedale jõudnud 25-aastane Daniil Glinka langes viis kohta ja paikneb nüüd 176. positsioonil.

Sel nädalal mängivad Lajal ja Glinka mõlemad Prantsusmaal Thionville'is ATP Challenger 100 kategooria turniiril. Glinka kohtub loosi tahtel avaringis turniiril esimesena asetatud prantslase Hugo Gastoniga (ATP 96.), seitsmenda paigutuse saanud Lajali vastane avaringis on prantslane Dan Added (ATP 203.).

Kristjan Tamm kerkis kolm ja Markus Mölder seitse kohta, olles nüüd vastavalt 951. ja 1166. real.

Edetabeli esiotsas jätkavad hispaanlane Carlos Alcaraz, itaallane Jannik Sinner ja serblane Novak Djokovic. Esikümnes oli ka pisike muudatus, omavahel vahetasid kohad ameeriklane Ben Shelton ja kanadalane Felix Auger-Aliassime – Shelton kerkis kaheksandaks, lükates Auger-Aliassime'i üheksandaks.

Naiste maailma edetabelis tõusis Elena Malõgina karjääri parimale kohale, kerkides 45 rida, 306. positsioonile.

Naiste esireketina jätkab Arina Sabalenka, talle järgnevad poolatar Iga Swiatek ja Kasahstani esindav Jelena Rõbakina.