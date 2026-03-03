Ralf Kivil jäi MM-il esimesena veerandfinaalist välja, favoriit kukkus

Norras Lillehammeris jätkuvatel põhja suusaalade juunioride ja U-23 maailmameistrivõistlustel oli U-23 vabatehnikasprindis eestlastest ainsana võistlustules Ralf Kivil, kes jäi napilt veerandfinaalist välja.

Veerandfinaalidesse pääses 30 paremat, Kivil lõpetas aga 31. kohaga, kaotades kiireimale, norralasele Oskar Opstad Vikele 6,16 sekundiga. Edasipääs jäi 0,11 sekundi kaugusele.

Tänavustel olümpiamängudel sprindis pronksi võitnud 22-aastane Vike liikus ka kodusel MM-il finaalis kulla suunas, kuid kukkus ega saanud sõitu lõpetada. Koondise treeneri teatel viidi Vike haiglasse ja tal kahtlustatakse roidemurdu.

MM-kulla võitis norralane Filip Skari, kes on Kristina Šmigun-Vähi kunagise rivaali Bente Skari poeg. Hõbeda võitis sakslane Elias Keck ja pronksi šveitslane Roman Alder.

Naiste seas tuli U-23 maailmameistriks rootslanna Elin Henriksson, talle järgnesid norralannad Mina Sofie Kjäraas Moland ja Helene Ekrheim Haugen.