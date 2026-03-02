Herta Rajas jõudis juunioride MM-il sprindis finaali

Norras Lillehammeris alanud põhja suusaalade juunioride ja U-23 maailmameistrivõistlustel oli esimesena kavas juunioride vabatehnikasprint, kus 18-aastane Herta Rajas jõudis finaali.

Eelsõidust pääsesid edasi veerandfinaali ehk 30 parema sekka kolm Eesti suusatajat – Rajas, Gerda Kivil ja Toni Andree Saarepuu.

Naisjuuniorides näitas kvalifikatsioonis kiireimat minekut norralanna Iselin Bjervig Drivenes. Rajas pääses edasi 13. ja Kivil 14. ajaga, kaotust kiireimale kogunes vastavalt 15 ja 15,03 sekundit.

Seejärel võitis Rajas enda veerandfinaali, olles üldse veerandfinaalide kiireim. Kivil pidi enda veerandfinaalis leppima viienda kohaga.

Poolfinaalis tegi Rajas taas võimsa sõidu, lõpetades teisena, 0,27 sekundit austerlannast Heidi Bucherist hiljem.

Finaalis sõitsid aga kolm naist teistel eest ära, MM-kulla võitis Bucher, kes sprintis lõpusirgel mööda Drivenesist. Pronksi võitis norralanna Eline Skaar, Rajas sai kuuenda koha.

Meesjuunioride kvalifikatsioonis oli kiireim kanadalane Finn Redman, Saarepuu kaotas talle 5,71 ja pääses edasi 21. ajaga.

Veerandfinaalis oli Saarepuu enda sõidus neljas, edasipääs 1,01 sekundi kaugusele.

Teistest eestlastest oli Stefan Kivil 38. (+10,01), Juss Leiner 41. (+11,01) ja Oskar Lehto 44. (+11,46). Stardis oli 101 noormeest.

Meesjuunioride seas võitis kulla rootslane Eddie Peterson, edestades napilt norralast Leopold Strandi, pronksi teenis itaallane Federico Pozzi.