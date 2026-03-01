Kläbo võiduseeria jätkus ka Faluni MK-etapil, eestlased viiendas kümnes

Norra murdmaatäht Johannes Hösflot Kläbo teenis Rootsis Falunis toimunud MK-etapil võidu nii laupäevases sprindis kui ka pühapäevases suusavahetusega sõidus.

Kläbo võitis laupäeval vabatehnikasprindis kõik sõidud ja pälvis finaalis esikoha ajaga 2.42,71, edestades kaasmaalast Lars Heggenit (+0,36) ja austerlast Benjamin Moserit (+1,63). Naiste võistlusel võidutses rootslanna Linn Svahn (2.56,75), esikolmikusse mahtusid veel norralanna Kristine Stavaas Skistad (+0,29) ja šveitslanna Nadine Faehndirch (+3,73).

Kläbo on võitnud alates 24. jaanuarist kõik individuaalvõistlused, milles ta osalenud on, sealhulgas neli võistlust Milano Cortina taliolümpial.

Võiduseeria ei lõppenud ka 1. märtsil, kui Kläbo saavutas Faluni MK-etapi 20 km suusavahetusega sõidus esikoha ajaga 48.41,8. Norra sai ühtlasi kolmikvõidu: Kläbole järgnesid Harald Östberg Amundsen (+0,7) ja Martin Löwström Nyenget (+0,8). Esimesena jäi esikolmikust välja neutraalse lipu all võistlev venelane Savelii Korosteljov (+4,0).

Eestlased Falunis kõrgetele kohtadele ei sõitnud, Alvar Johannes Alev sai 42. koha (+2.41,1) ning Christopher Kalev 48. koha (+3.02,7).

Naiste suusavahetusega sõit algab pühapäeva õhtul kell 17.05.