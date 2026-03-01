Aigro sai Kulmi lennumäe teisel võistlusel 24. koha, Prevc taaskord esimene

203-meetrine õhulend tõi Aigrole kvalifikatsioonis 171,0 punkti, millega ta oli pärast oma hüpet 12. kohal ja kindlustas koheselt koha lõppvõistlusel. Konkurendid lükkasid lõpuks eestlase 26. kohale.

Põhivõistluse esimeses voorus maandus Aigro 204 meetri peal ning teenis 174,4 punktiga 22. koha ja edasipääsu teise vooru. Teises voorus sai ta hakkama 211-meetrise lennuga ning sai selle eest 170,7 punkti. Koondtulemus 345,1 punkti andis talle kokkuvõttes 24. koha.

Pärast esimest vooru kerkis liidriks kvalifikatsioonis parima tulemuse teinud Domen Prevc, kes sai 238-meetrise hüppe eest 230,6 punkti. Esikolmikusse mahtusid veel austerlane Stephan Embacher (240,5 m; 217,8 p) ja norralane Johann Andre Forfang (225,5 m; 200,1 p). Esikolmikust jäi 0,1 punktiga välja jaapanlane Ryoyu Kobayashi, kes sooritas 229-meetrise õhulennu.

Prevc kindlustas teises voorus 245,5-meetrise lennuga esikoha ja kogus kahe vooruga 463,2 punkti. Esikolmikus muudatusi ei toimunud: Embacher sai 438,4 punktiga teise koha ja Forfang 405,0 punktiga kolmanda koha.

Küll aga langes Kobayashi kehva hüppega kaheksandaks, neljanda koha võttis team asemel sisse kaasmaalane Tomofumi Naito (404,7 p), kes kaotas 192,9 ja 242,5 meetri pikkuste hüpetega lõpuks Forfangile vaid 0,3 punktiga.

Suusahüpete MK-sari jätkub järgmisel nädalavahetuse Soomes Lahtis.