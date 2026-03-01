X!

Aigro sai Kulmi lennumäe teisel võistlusel 24. koha, Prevc taaskord esimene

Suusahüpped
{{1772367060000 | amCalendar}}
Artti Aigro
Artti Aigro Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/BEAUTIFUL SPORTS
Suusahüpped

Eesti suusahüppaja Artti Aigro jätkas Austrias Kulmi lennumäel toimuvat MK-etappi edukalt, kui teenis pühapäevasel võistlusel 24. koha.

203-meetrine õhulend tõi Aigrole kvalifikatsioonis 171,0 punkti, millega ta oli pärast oma hüpet 12. kohal ja kindlustas koheselt koha lõppvõistlusel. Konkurendid lükkasid lõpuks eestlase 26. kohale.

Põhivõistluse esimeses voorus maandus Aigro 204 meetri peal ning teenis 174,4 punktiga 22. koha ja edasipääsu teise vooru. Teises voorus sai ta hakkama 211-meetrise lennuga ning sai selle eest 170,7 punkti. Koondtulemus 345,1 punkti andis talle kokkuvõttes 24. koha.

Pärast esimest vooru kerkis liidriks kvalifikatsioonis parima tulemuse teinud Domen Prevc, kes sai 238-meetrise hüppe eest 230,6 punkti. Esikolmikusse mahtusid veel austerlane Stephan Embacher (240,5 m; 217,8 p) ja norralane Johann Andre Forfang (225,5 m; 200,1 p). Esikolmikust jäi 0,1 punktiga välja jaapanlane Ryoyu Kobayashi, kes sooritas 229-meetrise õhulennu.

Prevc kindlustas teises voorus 245,5-meetrise lennuga esikoha ja kogus kahe vooruga 463,2 punkti. Esikolmikus muudatusi ei toimunud: Embacher sai 438,4 punktiga teise koha ja Forfang 405,0 punktiga kolmanda koha.

Küll aga langes Kobayashi kehva hüppega kaheksandaks, neljanda koha võttis team asemel sisse kaasmaalane Tomofumi Naito (404,7 p), kes kaotas 192,9 ja 242,5 meetri pikkuste hüpetega lõpuks Forfangile vaid 0,3 punktiga.

Suusahüpete MK-sari jätkub järgmisel nädalavahetuse Soomes Lahtis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

17:12

Baltikumi parima naiskonna tiitel rändab Leetu

16:56

Erik Sorga karjäär jätkub Fääri saartel

16:17

Aigro sai Kulmi lennumäe teisel võistlusel 24. koha, Prevc taaskord esimene Uuendatud

16:12

Sofia Goggia astus tubli sammu kristallgloobuse suunas

15:41

Eesti profiklubi Quick Pro Teamiga liitus kaks ronijat

15:04

Kläbo võiduseeria jätkus ka Faluni MK-etapil, eestlased viiendas kümnes

14:33

Põhiturniiril võidutsenud Rae Spordikool jäi Balti liigas sootuks medalita

13:53

Belgia klassikul domineerisid Hollandi ratturid

13:16

Morozov tuli kahe ja poole aasta parima tulemusega konverentsi meistriks

12:42

Käsipallikohtunikud Kull ja Tint vilistasid jälle Meistrite liiga kohtumist

laskesuusatamine

28.02

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues Uuendatud

26.02

Kümme individuaalset pjedestaalikohta hõivanud laskesuusataja astub kõrvale

26.02

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

24.02

Olümpial kõrvale astunud Giacomel viibib südameravil

jäähoki

28.02

FOTOD | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga Uuendatud

28.02

USA sangari üle mänginud Kreider tõi Ducksile lisaajal võidu

27.02

Valge Maja pani hokikoondislase suhu tehisaruga oma sõnad

27.02

Galerii | MM-iks valmistuv Eesti hokinaiskond sai kontrollkohtumises võidu

freestyle suusatamine

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

24.02

Olümpiadebütant Meentalo sõidab juunioride MM-ile

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

23.02

Eesti Olümpiakomitee premeerib Henry ja Tõnis Sildaru

kahevõistlus

27.02

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

27.02

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta

20.02

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11.

19.02

OM-ilt isikliku võidu kaasa võtnud Ilves: olen Ruuberti üle väga uhke!

suusatamine

15:04

Kläbo võiduseeria jätkus ka Faluni MK-etapil, eestlased viiendas kümnes

26.02

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

26.02

Kaks olümpiakulda ei muutnud Frida Karlssoni meelt

26.02

Suusasangar Kläbot oodatakse profiratturite sekka

kiiruisutamine

21.02

Hollandi mehed ei jäänud kiiruisukullata, Taanile ajaloo teine OM-medal

20.02

Rijpma-de Jong pikendas Hollandi uisutajate valitsusaega 1500 meetris

20.02

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27.

19.02

Juba MM-iks valmistuv Liiv tulevikust: nüüd võtan aasta korraga

suusahüpped

16:17

Aigro sai Kulmi lennumäe teisel võistlusel 24. koha, Prevc taaskord esimene Uuendatud

28.02

Aigro maandus Kulmi lennumäel 17. kohal

27.02

Aigro pääses soliidse hüppega Austrias põhivõistlusele

26.02

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit

iluuisutamine

28.02

Petrõkina konkurent jätab MM-i vahele

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

21.02

Petrõkina koreograaf: otsime, kust lisapunkte kätte saada

21.02

Levandi teenis kodusel võistlusel esikoha, Langerbaur teine

mäesuusatamine

16:12

Sofia Goggia astus tubli sammu kristallgloobuse suunas

28.02

Šveitslased domineerisid Garmisch-Partenkirchenis, Luik 46.

28.02

Aicher edestas ülisuurslaalomis järgmisi ligi sekundiga

27.02

Suter teenis Andorras kolm aastat kestnud ootuse järel taas MK-etapivõidu

jääkeegel

25.02

Eesti kurlingu järelkasvukoondis jõudis Lätis pjedestaalile

22.02

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

22.02

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

21.02

Lill: me oleks kümme asja saanud teistmoodi teha, aga oleme uhked

lumelauasõit

10:32

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

14.02

Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo