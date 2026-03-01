X!

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

Lumelauasõit
Laura Anga
Laura Anga Autor/allikas: Team Estonia
Lumelauasõit

Kanadas Calgarys toimuvatel juunioride freestyle-suusatamise ja lumelauasõidu MM-il jõudsid pargisõidu finaali Laura Anga ja Gregor Parts.

Naisjuunioride arvestuses tagas pargisõidu kvalifikatsioonist edasipääsu Laura Anga, kes sai oma teisel sõidul kirja 72,00 punkti. Meesjuunioride seas jõudis lõppvõistlusele veel Gregor Parts, kelle teist läbimist hinnati 66,00 punkti vääriliseks.

Kumbki aga otsustavatel läbimistel kõrgesse mängu ei sekkunud: Anga lõpetas 12 võistleja konkurentsis paraku viimasena ja parimaks tulemuseks jäi 18,75 punkti, Parts sai 37,25 punktiga 20 võistleja konkurentsis 16. koha.

Lõppvõistluse ukse taha jäid Uko Hommik (35,00 p), Robin-Christopher Raimo (36,33 p) ja Triinu Marta Oiderma (31,00 p). Äsja oma olümpiadebüüdi teinud 17-aastane freestyle-suusataja Grete-Mia Meentalo pargisõidus starti ei läinud.

Juunioride MM kestab 6. märtsini, ees ootavad veel rennisõit, Big Air ja rail-event. Eesti sportlasi juhendab treener Ranno Maasikmets.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

