Šveitslased domineerisid Garmisch-Partenkirchenis, Luik 46.

Oma karjääri 54. etapivõidu teenis MK-sarja üldliider Marco Odermatt, kes läbis raja ajaga 1.47,57. Kõigi aegade etapivõitude arvestuses tõusis 28-aastane Odermatt meeste seas kolmandale kohale, ühele pulgale austerlase Hermann Maieriga. Neist eespool on rootslane Ingemar Stenmark (86 võitu) ja austerlane Marcel Hirscher (67). Absoluutrekord kuulub ameeriklannale Mikaela Shiffrinile (108).

"Hermanniga ühele pulgale jõudmine on täiesti uskumatu," rõõmustas Odermatt võistluse järel. "Sain täna ka väikese revanši võtta," lisas Odermatt, viidates koondisekaaslasele Franjo von Allmenile, kellega heitleb kiirlaskumise kristallgloobuse eest.

Odermattile kaotas vaid 0,04 sekundiga Alexis Monney, kolmas oli Stefan Rogentin (+0,98). Milano Cortina taliolümpialt kolme kullaga naasnud von Allmen tegi raja keskel mitu väikest viga ja sai kuuenda koha (+1,47). "Minu kehaasend oli liiga otse ja laskumise lõpuks olin üsna väsinud," tõdes von Allmen.

Esikolmiku ja von Allmeni vahele mahtusid austerlane Vincent Kriechmayr ja itaallane Giovanni Franzoni, kes jäid jagama neljandat kohta (mõlemad +1,20).

Juhan Luik lõpetas ajaga 1.54,54 tagantpoolt kolmandana, kaotust võitjale kogunes 6,97 sekundit.