VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

Aasta tagasi pani "Ringvaate" toimetus Eneli Jefimova uisutama ja Nina Petrõkina ujuma. Nüüd vahetasid alad ujumise Euroopa meister Ralf Tribuntsov ja äsja olümpialt naasnud suusataja Martin Himma.

"Viimati suusatasin keskkoolis kooli tahtel. Siis olid kohustuslikud suusatunnid ja see oli minu jaoks väga kohustuslik," rääkis Tribuntsov oma varasematest kogemustest suuskadel.

"Mulle tegelikult meeldib ujuda. Kroolis olen okei, aga kui hakata liblikat või muud stiili ujuma, siis võib-olla upun ära," naljatas Himma.

Vaata videost, kuidas Tribuntsovil suusatamine ning Himmal ujumine välja tuli!