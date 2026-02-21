X!

Esimest korda suusamaratoni sõitnud Siimer sai kohe võidurõõmu maitsta

28. Tallinna Suusamaratoni meeste esikolmik
28. Tallinna Suusamaratoni meeste esikolmik Autor/allikas: Estoloppet
28. Tallinna Suusamaratoni kahepäevasest programmist sai osa kokku 673 suusatajat. Meestest võttis Estoloppeti rahvasuusatajate sarja viiendal etapil võidu laskesuusataja Kristo Siimer, naiste arvestuses jäi kestma Tatjana Mannima võidulaine.

Laupäevane võidumees Kristo Siimer jõudis finišisse ajaga 1:32.08, kusjuures tegu oli tema elu esimese suusamaratoniga.

"Täiesti esmakordne kogemus, ma ei osanud mitte midagi oodata! Päris vinge oli ja hoopis teistmoodi võistlus kui meil relvaga," oli Siimer kogemusega rahul. Võidu osas hellitas ta küll enne võistlust mõtteid, kuid otsest plaani paigas polnud.

"Ma tulin sellise suhtumisega, et ma teadsin, et mul on võimalus võita, aga ma võtsin seda vabalt, pinget ei olnud. 14 km enne lõppu mõtlesin, et lihtsalt huvi pärast proovin eest ära minna. Sujuvalt hakkasin minema ja vaatasin, et tekkis viiesekundiline vahe, siis kümnesekundiline. Aga siis hakkasin mõtlema, et äkki hakkasin liiga vara eest ära minema, et pundiga koos on ikka palju lihtsam. Siis mõtlesin, et okei, ma olen juba vahe sisse teinud, et ma pean lõpuni panema." 

Lisamotivaatoriks olid ka Estoloppeti meeste liidri, sõber Raido Ränkeli, sõnad: "Sa pead täna võitma!". "Kuna Raidot täna siin polnud, siis ta ütles, et täna peab laskesuusataja võitma, et ta liiga palju punkte ei kaotaks. See motiveeris mind rajal," sõnas Siimer rõõmsalt.

Meestest sai teise koha Henri Roos, kolmanda Albert Unn. Naiste arvestuses ei olnud ka laupäeval ajaga 1:45.31 finišisse jõudnud Tatjana Mannimale vastast. Teise koha võttis Ann-Christine Allik, kolmanda Merilin Jürisaar.

"Alustasin täna natukene rahulikumalt. Vaatasin, kuidas täna konkurendid rajal käituvad ja suusad libisevad ja siis mõtlesin, et ei ole midagi siin hoida ja läksingi eest ära. Sain meeste pundiga kokku ja niimoodi sõitsin lõpuni," sõnas Mannima pärast võistlust. 

Estoloppeti sari keskendub aga eelkõige rahvasportlaste motiveerimisele ja hea näide sellest on Heli Tohver, kes pärast aastatepikkust suusatamise pausi on tänavu kõik Estoloppeti maratonid kaasa teinud. "Kunagi sai tehtud, aga siis oli pikk paus. Üle 30 aasta on vahet olnud. Eelmine aasta sai käidud ja siis jäi pisik külge," sõnab Heli, kellel on kindel plaan ka Haanja maraton läbi teha. Tervena hoiab ta end läbi liikumise ja kuuma sauna: "Saun pärast maratoni! Ja iga päev on vaja midagi teha, kasvõi joogat!"

"Meil on nüüd kolm nädalat järjest iga nädalavahetus maraton toimunud ja rahvasportlaseid ootab nüüd ees väljateenitud puhkenädal," tõdes Estoloppeti juht Kunnar Karu. "Kaks päeva on saadud nautida mõnusaid talveolusid ja mahedaid külmakraade, nüüd aga tuleb pilgud pöörata hooaja finaali – Haanja Maratoni suunas. 7. märtsil toimub juba tuttav klassikamaraton, 8. märtsil toimub esmakordselt Haanja Vabamaraton – sama rada, samad teeninduspunktid, aga sõidustiili otsustab igaüks ise," selgitas Karu. Veel lisas ta, et pärast Haanjat on oodata ka suuremat Estoloppeti meistrite sadu, nimelt saavutab pärast Haanja maratoni Estoloppeti meistritiitli ca 100 suusatajat.

Tallinna Suusamaraton sõideti vabatehnikas 38 ja 19 km distantsidel. Maratonidistantsi võttis ette 363 inimest, 19 km pikkusele poolmaratonile suundus 168 suusatajat. Samal päeval leidsid aset ka Farmi lastesõidud, mis tõid rajale kokku 55 last. Päev enne põhisõite, 20. veebruaril toimus 1. Tallinna Suusamaratoni Kõrvemaa ÖÖsõit, mis tõi rajale kokku 87 suusasõpra.

Estoloppeti rahvasuusatajate sarja viimane, kuues etapp, toimub 7.-8. märtsil, mil sõidetakse 48. Haanja Maraton. 

Toimetaja: Anders Nõmm

