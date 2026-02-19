28. Tallinna Suusamaraton toimub täies pikkuses

Sellel laupäeval, 21. veebruaril toimub Kõrvemaal 28. Tallinna Suusamaraton. Korraldajate kinnitusel on rajaolud ideaalilähedased ja sõidud toimuvad planeeritud 38 ja 19 km radadel täies pikkuses.

"Rajatingimused on ideaalilähedased ja oleme igati valmis võõrustama osalejaid 28. Tallinna Suusamaratonil," kinnitas peakorraldaja Raivar Vaher. "Rajaolud on lausa nii head, et oleme saanud sisse tõmmata ka klassikajälje - boonus, mida igal vabatehnika maratonil ei ole. Meid on sel talvel lumerohkusega õnnistatud ja seetõttu saan tõesti välja hõigata, et rajale võib tulla hea suusaga," kirjeldas Vaher olusid.

Rääkides ilmaprognoosist, siis on oodata mahedat talveilma. "Hetkel tundub, et Tallinna Suusamaraton toimub -2 kuni -4 kraadide vahemikus ja sulailma oodata ei ole," kinnitab Vaher.

Uuendusena on päev enne põhisõite tänavu programmi lisatud ka Tallinna Suusamaratoni Kõrvemaa Öösõit. Pealampide valguses sõidetakse 19 ja 3 km pikkused distantsid, kusjuures kolmekilomeetrist ringi võib läbida ka mitu korda. ÖÖsõit saab stardi 20. veebruaril kell 19.

"Kuna nii häid lumeolusid pole tõesti pikalt Kõrvemaal olnud, siis mõtlesime korraldusmeeskonnaga, et ei tahaks seda head rada kuidagi raisku lasta. Seetõttu paneme võistluskeskuse juba reedel varakult üles ja kutsumegi osalejaid koos meiega läbima seda maagilist ÖÖsõitu. 19 km ring kulgeb peaaegu täpselt samal rajal nagu päev hiljem põhisõitudel, vahe on vaid selles, et ÖÖsõidul oleme pikemad tõusud välja jätnud, mis omakorda tähendab kergemat rajaprofiili. Täpselt paras ettevõtmine enne maratonidistantsile suundumist," sõnas Vaher.

28. Tallinna Suusamaratoni rajad kulgevad mööda Kõrvemaa suusaradasid. Rajad kulgevad metsade vahel, lagedatel põldudel sõitmist ei ole. "Rajad on suusatajasõbralikud, väga hästi hooldatud ja kutsun kõiki üles eelkõige seda suusapäeva nautima tulema," rääkis Vaher.

Estoloppet rahvasuusatajate sarja viies etapp toimub 21. veebruaril. Maratonidistantsi start antakse kell 11, poolmaratoni start kell 11.15. Kui maratoonarid on rajale saadetud, leiavad sealsamas kohe aset ka Farmi lastesõidud üheskoos Limpa suusakooliga.

Laupäeval on Kõrvemaal suusatajaid ergutamas ka Norra saatkond, kelle eesmärk on tutvustada Norra (suusa)kultuuri ja rääkida kuuma joogi nautimise kõrvale suusajuttu. Lisaks kostitatakse osalejaid traditsiooniliste Norra vahvlitega.