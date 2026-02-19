X!

28. Tallinna Suusamaraton toimub täies pikkuses

Suusatamine
Rajaolud Kõrvemaal enne 28. Tallinna Suusamaratoni
Rajaolud Kõrvemaal enne 28. Tallinna Suusamaratoni Autor/allikas: Estoloppet
Suusatamine

Sellel laupäeval, 21. veebruaril toimub Kõrvemaal 28. Tallinna Suusamaraton. Korraldajate kinnitusel on rajaolud ideaalilähedased ja sõidud toimuvad planeeritud 38 ja 19 km radadel täies pikkuses.

"Rajatingimused on ideaalilähedased ja oleme igati valmis võõrustama osalejaid 28. Tallinna Suusamaratonil," kinnitas peakorraldaja Raivar Vaher. "Rajaolud on lausa nii head, et oleme saanud sisse tõmmata ka klassikajälje - boonus, mida igal vabatehnika maratonil ei ole. Meid on sel talvel lumerohkusega õnnistatud ja seetõttu saan tõesti välja hõigata, et rajale võib tulla hea suusaga," kirjeldas Vaher olusid. 

Rääkides ilmaprognoosist, siis on oodata mahedat talveilma. "Hetkel tundub, et Tallinna Suusamaraton toimub -2 kuni -4 kraadide vahemikus ja sulailma oodata ei ole," kinnitab Vaher. 

Uuendusena on päev enne põhisõite tänavu programmi lisatud ka Tallinna Suusamaratoni Kõrvemaa Öösõit. Pealampide valguses sõidetakse 19 ja 3 km pikkused distantsid, kusjuures kolmekilomeetrist ringi võib läbida ka mitu korda. ÖÖsõit saab stardi 20. veebruaril kell 19. 

"Kuna nii häid lumeolusid pole tõesti pikalt Kõrvemaal olnud, siis mõtlesime korraldusmeeskonnaga, et ei tahaks seda head rada kuidagi raisku lasta. Seetõttu paneme võistluskeskuse juba reedel varakult üles ja kutsumegi osalejaid koos meiega läbima seda maagilist ÖÖsõitu. 19 km ring kulgeb peaaegu täpselt samal rajal nagu päev hiljem põhisõitudel, vahe on vaid selles, et ÖÖsõidul oleme pikemad tõusud välja jätnud, mis omakorda tähendab kergemat rajaprofiili. Täpselt paras ettevõtmine enne maratonidistantsile suundumist," sõnas Vaher. 

28. Tallinna Suusamaratoni rajad kulgevad mööda Kõrvemaa suusaradasid. Rajad kulgevad metsade vahel, lagedatel põldudel sõitmist ei ole. "Rajad on suusatajasõbralikud, väga hästi hooldatud ja kutsun kõiki üles eelkõige seda suusapäeva nautima tulema," rääkis Vaher. 

Estoloppet rahvasuusatajate sarja viies etapp toimub 21. veebruaril. Maratonidistantsi start antakse kell 11, poolmaratoni start kell 11.15. Kui maratoonarid on rajale saadetud, leiavad sealsamas kohe aset ka Farmi lastesõidud üheskoos Limpa suusakooliga. 

Laupäeval on Kõrvemaal suusatajaid ergutamas ka Norra saatkond, kelle eesmärk on tutvustada Norra (suusa)kultuuri ja rääkida kuuma joogi nautimise kõrvale suusajuttu.  Lisaks kostitatakse osalejaid traditsiooniliste Norra vahvlitega.

Toimetaja: Anders Nõmm

sport.err.ee värsked uudised

22:42

VAATA OTSE | Petrõkina tegi puhta vabakava, millega vastavad soosikud? Uuendatud

22:27

ETV spordisaade, 19. veebruar

22:24

Petrõkina slovakist superfänn: tema nägemine on kingitus

22:15

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

21:13

Tartu Ülikool pani teisel veerandajal peo püsti ja pääses karikafinaali

20:46

Tartu linna aasta sportlasteks nimetati Aktas ja Zirk

19:41

28. Tallinna Suusamaraton toimub täies pikkuses

19:17

Juba MM-iks valmistuv Liiv tulevikust: nüüd võtan aasta korraga

18:55

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27. Uuendatud

18:20

Petrõkina balletiõpetaja: Niina inspireerib, sest ta on endaga nii nõudlik

laskesuusatamine

17:07

Talihärm: uues rollis saan sportlaste eest veel paremini võidelda

18.02

Margus Ader: kõik käib ikkagi läbi investeeringute taristusse

18.02

Prantsusmaa sai üle aastakümnete võidu, Eesti 14. Uuendatud

17.02

Meeste teatesõidu olümpiavõitjaks tuli esmakordselt Prantsusmaa, Eesti 13.

jäähoki

15:04

Kanada peatreener ei välistanud Crosby osalemist poolfinaalis

00:44

Viimasena jõudis olümpiaturniiri poolfinaali USA Uuendatud

18.02

VIDEO | Vaata Soome tagasituleku väravaid

18.02

Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali Uuendatud

freestyle suusatamine

22:15

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

16:50

Meeste rennisõidu kvalifikatsioon lükati reedele Uuendatud

18.02

Sildaru: treeningtingimused on siin natuke nii ja naa olnud Uuendatud

17.02

Kõrgetasemelise Big Airi finaali võitis taas norralane, aga Ruud kaheksas

kahevõistlus

16:36

OM-ilt isikliku võidu kaasa võtnud Ilves: olen Ruuberti üle väga uhke!

15:58

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

17.02

Tasane: Ilves tegi superhead hüpped, aga tõusud jäid tema jaoks raskeks

17.02

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha

suusatamine

19:41

28. Tallinna Suusamaraton toimub täies pikkuses

18.02

Pulles ja Kaasiku saavutasid sprinditeates 12. koha, kullad Rootsile ja Norrale Uuendatud

18.02

VIDEO | Soome medališanss jäi dramaatilisse kukkumisse

16.02

Henri Roos Kläbo fenomenist: kõik taandub lõpuks igapäevastele tegevustele

kiiruisutamine

19:17

Juba MM-iks valmistuv Liiv tulevikust: nüüd võtan aasta korraga

18:55

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27. Uuendatud

10:10

Fontanast sai läbi aegade enim olümpiamedaleid võitnud itaallane

18.02

Marten Liiv tuleb olümpial ka kolmandat korda starti

suusahüpped

16.02

Aigro ja Vagul said paarisvõistlusel 13. koha, viimane voor tühistati

16.02

Aigro: kahjuks jäid meil mõned meetrid puudu

16.02

Norra suusahüppaja teenis Milano Cortina mängudel ka teise kulla

14.02

Domen Prevc tuli teise vooruga olümpiavõitjaks, Aigro 26.

iluuisutamine

22:42

VAATA OTSE | Petrõkina tegi puhta vabakava, millega vastavad soosikud? Uuendatud

22:24

Petrõkina slovakist superfänn: tema nägemine on kingitus

18:20

Petrõkina balletiõpetaja: Niina inspireerib, sest ta on endaga nii nõudlik

18.02

Margus Hernits: olümpial ongi kõik lihtsalt rohkem närvis

mäesuusatamine

18.02

Mikaela Shiffrin tuli slaalomis kahekordseks olümpiavõitjaks Uuendatud

16.02

Tormis Laine õde: isegi telekat on keeruline tööle panna

16.02

Meillard tuli pärast norralase eksimust olümpiavõitjaks, Laine katkestas

16.02

Tormis Laine oma olümpiast: see ei ole see, mille nimel mina sporti teen

jääkeegel

14:14

Meeste kurlinguturniiril said kõik poolfinalistid paika

15.02

Olümpia kurlinguturniiril puhkes ootamatu skandaal

10.02

VIDEO | Külmaverelised rootslased teenisid otsustava viskega olümpiavõidu

10.02

Rootsi kurlingupaar võttis viimase kiviga ameeriklastelt kulla

lumelauasõit

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

14.02

Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

13.02

Teder ajaloolisest olümpiadebüüdist: olen enda üle väga uhke

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo