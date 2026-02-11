Lajali ja Glinka lahing jäi Lajali tervisemure tõttu pooleli

Kohtumine jäi aga Glinka 6:3, 4:3 eduseisul pooleli. Mängu jooksul käis füsioterapeut mitu korda Lajalit abistamas ning kui matši algusest oli kulunud tund ja 11 minutit, otsustas ta loobuda.

Tegemist oli põhitabeli avaringi mänguga. Järgmisena läheb Glinka vastamisi aga teist asetust omava kasahh Aleksandr Ševtšenkoga, kes hoiab maailma edetabelis kõrget 84. kohta.