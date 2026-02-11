Lajali ja Glinka lahing jäi Lajali tervisemure tõttu pooleli
Prantsusmaal Paus toimuval ATP Challenger 125 taseme turniiril läksid vastamisi kaks Eesti paremat tennisisti Mark Lajal (ATP 158.) ja Daniil Glinka (ATP 170.).
Kohtumine jäi aga Glinka 6:3, 4:3 eduseisul pooleli. Mängu jooksul käis füsioterapeut mitu korda Lajalit abistamas ning kui matši algusest oli kulunud tund ja 11 minutit, otsustas ta loobuda.
Tegemist oli põhitabeli avaringi mänguga. Järgmisena läheb Glinka vastamisi aga teist asetust omava kasahh Aleksandr Ševtšenkoga, kes hoiab maailma edetabelis kõrget 84. kohta.
Toimetaja: Siim Boikov