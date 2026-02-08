X!

Lumelauasõidu esimesed medalid läksid Jaapanisse ja Hiinasse

Lumelauasõit
Kira Kimura
Kira Kimura Autor/allikas: SCANPIX/AP
Lumelauasõit

Laupäeval selgusid esimesed Milano Cortina olümpial esimesed medalivõitjad lumelauasõidus, kui meeste Big Airi võistlusel teenisid jaapanlased Kira Kimura ja Ryoma Kimata kaksikvõidu.

Mullu X-mängude Big Airis pronksi saanud Kimura sai esimesel hüppel 89.00 punkti, aga teine hüpe ebaõnnestus. Kaasmaalane Kimata kogus aga esimesel läbimisel 86.25 ja teisel 85.25 punkti ning kerkis 171.50 punktiga liidriks.

21-aastane Kimura sai otsustaval läbimisel aga hakkama suurepärase 1980-kraadise pöördega, lähenedes rambile selg ees. Sellega teenis ta võistluse parimat tulemust tähistavad 90.50 punkti ja võitis koondtulemusega 179.50 olümpiavõidu.

Kimata oli 171.50 punktiga teine, pronksmedali pälvis hiinlane Yiming Su, kes sai esimesel hüppel 88.25 punkti ja teisel 80.25, kogudes kokku 168.50 punkti. Esimesena jäi medalist ilma 17-aastane ameeriklane Oliver Martin (163.00), kes kaotas hiinlasele viie ja poole punktiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

üles
