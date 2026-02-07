Lajal ja Mölder olid üksikmängudes võidukad

Mark Lajal (ATP 158.) sai esimeses üksikmängus jagu Steyn Dippenaarist (ATP -) 6:1, 6:4. Esimeses setis õnnestus eestlasel korra ja teises setis kaks korda vastase palling murda. Oma servil oli Lajal väga kindel ja Dippenaaril murdevõimalusi ei tekkinud.

"Suhteliselt okei mäng oli, arvestades millistes oludes mängime. Väljak on väga kiire, kõrgmäestikus põrkab pall kiiresti ja ka väga kõrgele, seetõttu keeruline mängida," lausus Lajal.

"Servijal on siin suur eelis. Oma pallingugeimides ei näinud ma mingeid probleeme, kuid teises setis oli raskusi tõrjega, vastane hakkas paremini servima. Ma teadsin, et kui läheb pallivahetuseks, võidan punkti. Vaja oli saada tõrjel pall mängu. Nendes oludes on kõigil raske mängida."

Teises üksikmängus tulid väljakule Markus Mölder (ATP 1164.) ja Codie Schalck van Schwalkwyk. Mölder sai vastaste esinumbrist jagu 6:4, 4:6, 6:4.

"Olen avapäevaga rahul, kui me ju 2:0 juhime," ütles Eesti koondise treener-kapten Vladimir Ivanov. "Markus tegi puhta töö. Nagu juba varem mainisin, on siin tingimused keerulised, hõredas õhus kiirelt lendavat palli on raske kontrollida. Ega mingit taktikat ei saa siin teha, pead võitlema selle nimel, et palli mängus hoida."

Pühapäeval peetakse paarismäng ja vajadusel veel kaks üksikmängu. Matši üldvõidu saamiseks on vaja võita kolm kohtumist.

"Homme ootan paarismängust ikka võitu. Ma täpselt küll ei tea, kuidas vastased paari mängivad, aga ilmselt tulevad samad probleemid, et eelkõige vaja tõrjest pall mängu panna. Loodan, et meie poisid saavad paremini hakkama ja võit tuleb koju," sõnas Ivanov.

Paarismängus astuvad Eesti eest väljakule Lajal ja Johannes Seeman ning Namiibia eest van Schalkwyk ja Dippenaar. Sellele matšile järgnevad vajadusel Lajali ja van Schalkwyki ning Mölderi ja Dippenaari vahelised duellid