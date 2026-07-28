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Mölder alustas Iirimaal raske võiduga

Tennis
Markus Mölder
Markus Mölder Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Iirimaa pealinnas Dublinis alanud M15 kategooria WT tenniseturniiril teenis värske Eesti meister Markus Mölder avaringis raske võidu.

Turniiril seitsmendana asetatud Mölder (ATP 892.) sai pea kaks ja pool tundi kestnud kohtumises 4:6, 7:5, 6:4 jagu hispaanlasest Pablo Perez Ramosest (ATP 943.).

Teises setis võitis Perez Ramos pika pallingugeimi ja pääses 5:4 juhtima, aga Mölder võitis seejärel kolm geimi järjest ja viis kohtumise otsustavasse setti. Kolmandas setis pääses Mölder murdega 3:1 ette ning lõpuks sellest murdest piisas, et sett 6:4 võita.

Mölder servis üheksa ässa ja tegi viis topeltviga, Perez Ramos sai kirja koguni 19 ässa ja seitse topeltviga. Mölder realiseeris kümnest murdevõimalusest kolm, Perez Ramos suutis seitsmest murdepallist ära kasutada kaks. Mängitud punktidest võitis Mölder 99 ja Perez Ramos 90.

Teises ringis läheb Mölder vastamisi ameeriklase Matisse Farzamiga (ATP 1527.), kes alistas avaringis 6:3, 6:3 iirlase Cian Maguire'i (ATP 2230.).

Toimetaja: Maarja Värv

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