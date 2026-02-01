X!

Odermatt jäi olümpia eel pjedestaalilt välja, võit kaasmaalasele

Mäesuusatamine
Šveitsis Crans Montanas toimunud mäesuusatamise maailmakarikaetapil võitis meeste kiirlaskumise kohalik sportlane Franjo von Allmen (1.55,00), kellele järgnesid Dominik Paris (Itaalia; +0,65) ja Ryan Cochran-Siegle (Ameerika Ühendriigid; +0,70).

24-aastane von Allmen oli liider pea kogu distantsi ja teenis nii oma karjääri viienda MK-etapivõidu. Sel hooajal oli tegemist teise suurema kordaminekuga, sest ta võitis kiirlaskumise ka jõulude eel Val Gardenas.

Tänavusel hooajal seni kolm kiirlaskumist võitnud Marco Odermatt (Šveits) oli kodurajal esimesena pjedestaalilt väljas ehk pidi leppima neljanda kohaga. Laskumise alguses pisut aega loovutanud MK-sarja üldliider kaotas kaasmaalasele 79 sajandiksekundiga.

Kaheksa hulka mahtusid veel Benjamin Jacques Alliod (Itaalia; +0,86), Lars Rösti (Šveits; +0,90), Mattia Casse (Itaalia; +0,92) ja Alessio Miggiano (Šveits; +0,93).

Juhan Luik startis viimasena ja sai tulemuse kirja saajatest samuti viimase ehk 58. koha. Kaotust von Allmenile kogunes 6,35 sekundi jagu.

Tegemist oli viimase MK-etapiga enne Milano Cortina olümpiamänge. Nii üldarvestuse kui ka kolme distsipliini liidrina läheb neile vastu Odermatt. Vaid slaalomis on esikoht norralase Atle Lie McGrathi käes.

Toimetaja: Siim Boikov

