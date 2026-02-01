X!

Djokovic Alcarazile: jõuame järgmise kümne aasta jooksul veel palju mängida

Tennis
Carlos Alcaraz ja Novak Djokovic
Carlos Alcaraz ja Novak Djokovic Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Austraalia lahtiste meeste üksikmänguturniiri võitis esmakordselt Carlos Alcaraz, kes alistas pühapäevases finaalis kümnekordse võitja Novak Djokovici 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

38-aastane Djokovic jahtis Melbourne'is oma karjääri 25. slämmitiitlit, mis viinuks ta selles arvestuses Margaret Courtist mööda ainuliidriks. Seda saavutust on Serbia tennisekuulsus püüdnud alates 2023. aasta USA lahtistest, mil ta alistas finaalis Daniil Medvedevi.

Poolfinaalis pakkus Djokovic kahel eelmisel aastal trofee koju viinud Jannik Sinnerile võimsa lahingu, võitis viiesetilise mängu ning alustas ka pühapäevast finaali väga tugevalt, kui võitis avaseti 6:2. Pärast seda tema mängutase aga langes, samal ajal Alcarazi oma tõusis ja Hispaania tennisetäht sai pigem kindla võidu.

Alcaraz on nüüd võitnud kõik neli slämmiturniiri ja sai pühapäeval noorimaks meheks, kes karjääri suure slämmiga hakkama saanud. "Carlos, suurepärane turniir ja suurepärased kaks nädalat. Parim sõna, millega sinu saavutused kokku võtta, on "ajalooline"," jagas Djokovic kaotuse järel endast 16 aastat nooremale rivaalile kiidusõnu.

"Soovin sulle ülejäänud karjääriks vaid edu. Sa oled nii noor ja sul on veel palju aega... nagu minulgi. Olen kindel, et kohtume järgmise kümne aasta jooksul veel palju," viskas serblane nalja ja tervitas seejärel ka tribüünilt mängu jälginud kunagist võitluskaaslast Rafael Nadali: "muidugi on väga veider näha sind seal ja mitte siin. Tahan öelda, et oli au sinuga väljakut jagada. Veider tunne on näha sind finaali pealt vaatamas, aga tänan, et olid siin kohal. Nii palju Hispaania tenniselegende: mulle tundus, nagu oleksin üksinda kahe vastu!" naeris Djokovic.

Mais 39. sünnipäeva tähistav Djokovic ei öelnud mängujärgses intervjuus, kas teda näeb veel Austraalia lahtistel mängimas. "See oli minu 21. aasta Austraalias mängida. Ausalt öeldes ei uskunud ma, et seisan veel kord slämmiturniiri lõputseremoonial. Jumal teab, mis juhtub homme; kuue kuu või 12 kuu pärast - aga see on igatahes olnud hiilgav," ütles endine esireket väljakult lahkudes.

Mõistagi austas Djokovici oma kõne alguses ka vastne slämmivõitja. "Räägid sellest, kuidas teen hiilgavaid asju, aga see, mida teed sina, on inspireeriv - mitte ainult tennisistidele, vaid sportlastele üle kogu maailma ning minule nõndasamuti. Naudin sinu mängu vaatamist ja on olnud au sinuga väljakut ja riietusruumi jagada. Aitäh selle eest, mida sa teed, sest see on tõeliselt inspireeriv," alustas Alcaraz.

"On natuke veider Rafat siin tribüünidel näha, see on vist esimene kord pärast seda, kui alustasin profikarjääri. Sinu ees mängimine on väga suur au. Meil olid väljakul vinged võitlused ja tänan, et oled nüüd siin. Tahan tänada publikut, kes aitas mul rasketel hetkedel ennast ületada ja ma ei jõua ära oodata, et järgmisel aastal tagasi tulla," lisas hispaanlane.

Toimetaja: Anders Nõmm

