Igihaljas Djokovic sai poolfinaalis hakkama pea võimatuna tundunud ülesandega

Tennis
Novak Djokovic
Novak Djokovic Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Austraalia lahtistel mängib meeste üksikmänguturniiri finaalis maailma esireketi Carlos Alcaraziga Serbia tenniselegend Novak Djokovic, kes oli poolfinaalis tiitlikaitsjast Jannik Sinnerist üle 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Mais 39. sünnipäeva tähistav Djokovic kaotas Sinnerile viis eelmist omavahelist kohtumist ning võitis slämmiturniiri viimati 2023. aastal USA-s. Pärast seda on kõik järgnenud slämmiturniirid võitnud tennise uus staaride põlvkond, kas Sinner või Alcaraz.

Djokovic juhtis sellele ka pärast Sinneri alistamist oma reedeses väljakuintervjuus tähelepanu. "Ütlesin [pärast mullust Alcarazilt kolmes setis saadud kaotust USA lahtistel], et viis setti on nende vastu äärmiselt keeruline mängida. Mitte võimatu, aga väga keeruline. Ma ei valetanud toona: nad mängivad kõrgemal tasemel, seega pidin ise selle taseme leidma. Ja täna sain sellega hakkama," ütles emotsionaalne Djokovic reedel.

Sinner servis reedel suurepäraselt, kui sai kirja lausa 26 ässa ning võitis oma esimeselt servilt 80 protsenti punktidest. See aitas ta ka settidega kaks-üks ette, ent siis murdis kannatlikku joonemängu näidanud Djokovic kohe neljanda seti avageimis ja tõrjus hiljem kaks itaallase murdevõimalust.

Otsustava seti alguses päästis Djokovic säravalt viis Sinneri murdepalli ja murdis siis ise seitsmendas geimis. Seejärel suutis kümnekordne võitja seisult 0:40 ikkagi oma servi hoida ja vormistas lõpuks võidu nelja tunni ja 12 minutiga.

Kuigi Sinner sooritas 72 äralööki Djokovici 46 vastu (mõlemad tegid 42 lihtviga) ja võitis kõigist mängitud punktidest 152 Djokovici 140 vastu, suutis ta oma 18 murdepallist ära kasutada vaid kaks. Djokovic realiseeris kaheksast murdepallist kolm.

"See tundub ebareaalne... meenutan praegu, kuidas mängisin 2012. aastal finaalis Rafa [Rafael Nadali] vastu. Tänane mängukvaliteet oli väga kõrge ja teadsin, et see on ainus võimalus, kuidas Sinner alistada. Ta võitis minu vastu eelmised viis kohtumist ja tänasin teda võrgus kätt surudes, et ta lubas mulle selle võidu. Ootan väga pühapäevast finaali Carlose vastu, kuigi mulle tundub, justkui oleksin juba tiitli võitnud," sõnas intervjuu alguses pisarais olnud Djokovic.

Toimetaja: Anders Nõmm

