X!

Rõbakina teenis magusa revanšiga karjääri teise slämmivõidu

Tennis
Jelena Rõbakina
Jelena Rõbakina Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Kolm aastat tagasi Austraalia lahtiste naiste üksikmängu finaalis Arina Sabalenka paremust tunnistama pidanud Jelena Rõbakina sai revanši ning teenis kolmesetilise võiduga oma karjääri teise võidu suure slämmi turniiril.

Maailma edetabeli viiendal real paiknev Rõbakina murdis kohe Sabalenka servi, võitis ka järgmise geimi ning ei lubanudki esireketil viigistada, vormistades 6:4 võidu. Teine sett algas tasavägiselt ja naised vahetasid Sabalenka juhtimisel geimivõitusid kuni esireket seisul 5:4 murdis ja kohtumise otsustavasse setti viis.

Valgevenelanna geimivõitude seeria pikenes kolmandas setis viiele geimile ning Sabalenka läks juhtima 3:0, aga 2018. aastal Kasahstani lipu alla kolinud Rõbakina vastas võimsalt ja võitis ise järgmised viis geimi. Esireket jõudis seejärel geimi kaugusele, kuid 26-aastane Rõbakina näitas otsustavatel hetkedel kindlust ja teenis 6:4, 4:6, 6:4 võiduga oma karjääri teise suure slämmi tiitli.

Viimane punkt tuli seejuures võimsa serviässaga, mis oli võitja kuues. Sabalenka lõi kahe tunni ning 18 minuti jooksul viis ässa. Rõbakina realiseeris esimeselt servilt 76-protsendiliselt (Sabalenka 75%), teiselt pallingult võitsid mõlemad naised 80 protsenti punktidest. Maailma esireket sai kaheksa võimalust murda, aga Rõbakina tõrjus neist kuus ja realiseeris ise kuuest võimalusest pooled.

Varasemalt kuulus Moskvas sündinud Rõbakina auhinnakappi karikas 2022. aasta Wimbledoni turniirilt, kolm aastat tagasi tuli just Austraalia lahtiste finaalis Sabalenka paremust tunnistada.

Lisaks kerkib Rõbakina WTA maailma edetabelis kolmandale reale ning teine reket Iga Swiatek ei jää kuigi kaugele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Rõbakina teenis magusa revanšiga karjääri teise slämmivõidu

Rõbakina teenis magusa revanšiga karjääri teise slämmivõidu

