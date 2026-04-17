X!

Djokovic jätab ka Madridi turniiri vahele

Tennis
Novak Djokovic
Endine maailma esireket, praegu tabelis neljandal real paiknev serblane Novak Djokovic teatas, et ravib endiselt vigastust ega mängi seetõttu ka järgmisel nädalal algaval Madridi Masters-sarja turniiril.

"Madrid, kahjuks pole ma võimeline sel aastal võistlema. Jätkan taastusraviga, et varsti tagasi olla, kirjutas õlaprobleemiga hädas olnud Djokovic ühismeedias.

38-aastane Djokovic on tänavu mänginud vaid kahel turniiril. Aasta esimesel suure slämmi turniiril ehk Austraalia lahtistel jõudis ta finaali, kus jäi alla Carlos Alcarazile, seejärel mängis ta Indian Wellsi Mastersil, kus kaotas neljandas ringis Jack Draperile. Miami ja Monte Carlo Mastersist loobus ta õlavigastuse tõttu.

Madridi turniiri põhitabel loositakse esmaspäeval.

Djokovic jahib endiselt ka rekordilist 25. slämmivõitu, aasta teine slämmiturniir ehk Prantsusmaa lahtised algavad 24. mail.

Toimetaja: Maarja Värv

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo