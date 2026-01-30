Alcaraz lülitas eepilise lahingu järel Zverevi konkurentsist välja

Alcaraz kohtus poolfinaalis maailma kolmanda reketi Alexander Zvereviga. Hispaanlane võitis avaseti ühe murde abil 6:4 ja ronis teises setis välja 2:5 kaotusseisust, et võtta kiires lõppmängus 7:5 võit.

Kolmanda seti lõpus tabas Alcarazi krambihoog, mis sundis teda võtma meditsiinilist pausi. Kuigi Zverev uskus, et tegu oli krambiga, läks sakslane siiski närvi, sest tema arvates andis pukikohtunik Alcarazile lubatust rohkem aega taastumiseks. "See on uskumatu! Te kogu aeg kaitsete neid kahte [Alcarazi ja Jannik Sinnerit]. Te ei ole tõsiseltvõetavad," pahandas Zverev.

Mängu jätkudes sai Zverev initsiatiivi enda kätte. Ta võitles välja 6:6 viigi ja teenis kiires lõppmängus 7:3 võidu. Neljas sett kulges sarnaselt kolmandale ja ka seal selgus võitja kiires lõppmängus, kus jäi 7:4 tulemusega peale Zverev.

Otsustavas viiendas setis kaotas Alcaraz kohe enda pallingugeimi ja jäi 3:5 kaotusseisu, kuid ta tasandas seisu kümnendas geimis ja murdis Zverevi servi uuesti viimaseks jäänud 12. geimis, vormistades võidu esimesel matšpallil.

Kohtumine kestis kokku viis tundi ja 27 minutit ning oli läbi aegade pikim poolfinaal Austraalia lahtiste ajaloos.

"Ma ei kaotanud kordagi usku. Olen alati öelnud, et sa pead endasse uskuma olenemata sellest, kas sul on raske või mitte. Kolmanda seti keskel olin hädas. See oli füüsiliselt üks kõige nõudlikumaid matše, mida olen oma lühikese karjääri jooksul mänginud," sõnas 22-aastane Alcaraz. "Ma pidin panema kogu oma südame mängu. Usun, et sain sellega hakkama ja võitlesin iga palli eest. Olen enda üle väga uhke."

Alcaraz jõudis Austraalia lahtistel esimest korda finaali. Seni oli tema laeks jäänud veerandfinaal, kus ta kaotas tunamullu Zverevile ja mullu Novak Djokovicile. Finaalis läheb maailma esireket vastamisi kas Djokovici (ATP 4.) või kange rivaali Jannik Sinneriga (ATP 2.).