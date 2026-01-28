Eesti tennisemeeskond sõidab Namiibiasse ilma Glinka, Ojakääru ja Tammeta

Eesti koondisest valmistuvad Namiibiasse sõiduks Mark Lajal (ATP 153.), Markus Mölder (ATP 1170.), Johannes Seeman (ATP 1567.) ja debütandina Sten Hiiesalu (ITF 1032.), vahendab Eesti tenniseliit.

"Kahjuks ei võistle me oma kõige tugevamas koosseisus. Vigastuste tõttu ei saa koondisega liituda Oliver Ojakäär ja Kristjan Tamm. Samuti ei mängi isiklikel põhjustel Daniil Glinka. Meeskonnas on siiski mängijad, kellel on koondisekogemus – Mark Lajal, Johannes Seeman ja Markus Mölder. Meeskonna debütant on Sten Hiiesalu. Lihtne see kohtumine ei tule, kuna me ei võistle parimas koosseisus ja tingimused on keerulised, kuid anname endast kõik, mis võimalik," ütles Eesti meeskonna kapten Vladimir Ivanov.

Namiibia meeskonda on viimastel hooaegadel vedanud vennad Codie ja Connor Henry van Schalkwyk, kellest teine oli maailma juunioride edetabelis 36. Kuid vennad on viimasel ajal pühendunud õppimisele ja mängivad USA-s kolledžitennist. Nii ei ole neil ka edetabelikohta, sest nad ei osale ITF-i turniiridel. Seekord aga Connor Henry kaasa ei tee.

Lisaks 23-aastasele Codie van Schalkwykile kuuluvad meeskonda 34-aastane Jean Erasmus, Steyn Dippenaar (22), tõusev tennisetäht Ruben Yssel (17) ja Nguvitijita Hinda (26). Namiibia jõudmine Davis Cupi II gruppi on nende jaoks väga hea saavutuseks, sest ajaloos ei ole selle riigi mängijad maailma paremikku jõudnud.

Windhoekis mängitakse kõvakattel nimega Acryllic. Kasutatavate pallide nimetus Tecnifibre X-One High Altitude näitab, et need on kohandatud just keskmäestiku tingimustele.