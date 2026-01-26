Sinner marssis kindlalt veerandfinaali, Djokovic sai puhkepäeva

Kui kahes esimeses setis suutis Sinner kahel korral murda vastase pallingu, siis kolmas sett kulges tasavägisemalt. Kuigi Sinneril oli seisul 5:4 kaks matšpalli, läks sett siiski kiiresse lõppmängu, kus favoriit võttis 0:2 kaotusseisust siiski kindlalt oma.

Sinneri arvele kogunes tervelt 19 serviässa, 46 äralööki ja oma esimeselt servilt võttis ta 81 protsenti punktidest. Darderi jõudis ka tegelikult lausa kuue murdevõimaluseni, aga ei realiseerinud neist ainsatki.

Kaheksa hulgas läheb Sinner vastamisi maailma edetabelis seitsmendat kohta hoidva ameeriklase Ben Sheltoniga, kes lülitas konkurentsist norralase Casper Ruudi (ATP 13.) 3:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Ilma mänguta jõudis kaheksa hulka turniiri kümnekordne võitja Novak Djokovic (ATP 4.), sest tšehh Jakub Menšik (ATP 17.) jättis turniiri kõhulihase vigastuse tõttu pooleli.

Serblane kohtub veerandfinaalis itaallase Lorenzo Musettiga (ATP 5.), kes sai jagu ameeriklasest Taylor Fritzist (ATP 9.) 6:2, 7:5, 6:4.